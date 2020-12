Záchranári upozorňujú: Na horách silno zafúka, hrozí aj lavínové nebezpečenstvo

Vo vyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier (nad 1700 metrov nad morom) platí v pondelok malé lavínové nebezpečenstvo (prvý stupeň).

Horská záchranná služba (HZS) o to informuje na sociálnej sieti. Upozornila, že počas dvoch nasledujúcich dní očakáva na horách silný nárazový vietor spojený so snežením a nízkou dohľadnosťou. "Odporúčame návštevníkom, aby tieto podmienky zohľadnili pri plánovaní aktivít vo vysokohorskom teréne," uviedla HZS.

"Počas noci napadlo do 15 centimetrov (cm) nového snehu. Sneženie bolo spojené so silným južným vetrom, ktorý ráno dosahoval v nárazoch 140 kilometrov za hodinu. Nový sneh je uložený veľmi nerovnomerne, náveterné svahy sú vyfúkané do tvrdého podkladu, na záveterných svahoch, v žľaboch a pod stenami sú snehové vankúše do hrúbky 50 cm," doplnila HZS.