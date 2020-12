Branislav Gröhling: Povinná maturita z matematiky? Minister v tom má jasno

Povinná maturitná skúška z matematiky nebude. Naďalej zostáva ako voliteľná. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ju budú výrazným spôsobom podporovať.

"Matematika je všeobecný jazyk, pretože všetky krajiny jej rozumejú a vedia rátať, takže je to niečo, čo nás spája a na druhej strane to prispieva aj k finančnej gramotnosti a k príprave na život," poznamenal šéf rezortu školstva. Ako príklad uviedol skutočnosť, aby si ľudia vedeli vypočítať výplatu a vedeli, čo je hrubá či superhrubá mzda, rovnako, aby si vedeli zobrať pôžičku a vyrátať si úroky.

"Keď sa hovorí o tom, že maturita z matematiky nám vyrieši celý problém s finančnou gramotnosťou, tak to nie je pravda. My sa musíme pozrieť aj na to, ako sa matematika učí, aké má metódy vzdelávania, z akých učebníc sa vzdeláva," poznamenal minister. Tvrdí, že situáciu nezachráni to, aby sa zvýšilo vyučovanie matematiky napríklad o jednu hodinu. Dôležité podľa neho je, aby sa pozrelo na vzdelávanie učiteľov, učebnice, ale aj na to, akým štýlom sa matematika učí.

Ministerstvo školstva od školského roka 2020/2021 uvoľnilo jednu disponibilnú hodinu, ktorá bola viazaná na vyučovanie dejepisu. "Rozhodli sme, že sa táto jedna hodina nebude viazať na dejepis, ale ju uvoľníme. Táto hodina je voľná a môžu si rozhodnúť, čo budú v rámci nej vyučovať. Napríklad niektoré školy dávajú namiesto nej matematiku alebo cudzie jazyky," povedal šéf rezortu školstva.

Otázku zavedenia povinnej maturitnej skúšky otvorilo ešte v roku 2019 ministerstvo školstva pod vedením vtedajšej ministerky Martiny Lubyovej (SNS). Rezort vtedy tvrdil, že eviduje požiadavku a nároky vysokých škôl a zamestnávateľov na kvalitnejšie vedomosti a schopnosti absolventov stredných škôl v oblasti matematiky. Poukazoval tiež na to, že by sa mala zaviesť povinná maturita z matematiky pre gymnáziá a vedné STEM odbory (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach - akademickej a aplikovanej.