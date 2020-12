Ambulantní lekári to už nevydržali: Štipľavé slová na adresu Krajčího! Toto vôbec nevyzerá dobre

Z pohľadu ambulantného sektora bol rok 2020 zvláštny, možno aj trocha smutný. Pod súčasným vedením rezortu zdravotníctva bol však ďalším strateným rokom, bez nádeje na víziu lepších časov pre pacientov a zdravotníkov.

V bilancii tohto roka to pre TASR povedala prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková.

Slovenské zdravotníctvo ako celok podľa jej slov krváca, je dlhodobo skúšané, finančne a personálne zanedbané a prechádza kritickým obdobím. Poukázala na to, že v marci 2020 prišiel na Slovensko nielen nový koronavírus, ale aj nová vláda a s ňou aj nový minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Za celý rok sa zástupcovia ZAP so šéfom rezortu nestretli.

Dolinková pritom poukázala, že zväz je najväčšou organizáciou združujúcou a zastupujúcou poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tvorí ho viac ako 1 700 ambulancií, ktorí poskytujú všeobecnú i špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a dospelých, vrátane gynekologických ambulancií.

"Ak ministra zdravotníctva nezaujímajú problémy segmentu, ktorý je pre pacienta vstupnou bránou k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, nemôžeme to považovať len za niečo zvláštne a nenormálne. Tento prístup šéfa rezortu je z nášho pohľadu výsmechom a ignoráciou rezortu, ktorý v tejto dobe drží spoločnosť nad vodou," myslí si Dolinková, pričom to považuje za hazard so zdravím občanov, pretože ide o zahrávanie sa so zabezpečením dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Za dôležité považuje manažovanie celého rezortu zdravotníctva, čo nepredstavuje len boj s pandémiou. Krajčímu vyčíta, že od nástupu do funkcie nekomunikuje s odborníkmi naprieč sektorom. Podľa jej slov Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR robí rozhodnutia a legislatívne zmeny bez diskusie s tými, ktorí dennodenne v zdravotníctve pracujú, žijú ním a dokonale poznajú jeho najpálčivejšie problémy. Skonštatovala, že manažovanie pandémie nového koronavírusu aj rezortu zdravotníctva je nesystémové, chaotické, nekompetentné, neodborné a zlé.

Kritizuje, že o štátnom rozpočte pre zdravotníctvo sa prvýkrát v histórii nekomunikovalo s odbornou verejnosťou. Podľa šéfky zväzu bol síce prezentovaný ako historicky najvyšší, no vychádza z nerealistických analýz, prepočtov a očakávaní. "Minister zdravotníctva pri tvorbe rozpočtu, ale ani pri jeho flagrantnom obhajovaní vôbec nereflektoval realitu a neargumentoval skutočným stavom, v akom sa slovenské zdravotníctvo nachádza," povedala.

Rovnako poukázala na to, že v zdravotníctve pracuje približne štvrtina zdravotníkov v dôchodkovom veku, ktorých Slovensko nie je schopné ďalej udržať v systéme bez motivácie a vízie zlepšenia ich pracovných podmienok. Podobné je to podľa Dolinkovej aj vo vzťahu k motivácii a udržaniu mladých zdravotníkov na Slovensku a vráteniu sa tých, ktorí už zo Slovenska odišli.

Myslí si, že zdravotníci sú zničení, sklamaní, prestarnutí, nakazení a frustrovaní. Okrem toho sa na nich valí nadbytočná legislatívna byrokracia, ktorou je okrem iného aj povinnosť poskytovateľov zabezpečiť na ambulancii interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a každý rok vykonať audit.

Dolinková sa obáva, že ďalšie zákonné povinnosti neprinesú požadovaný efekt v skvalitnení zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Slovenské zdravotníctvo podľa nej potrebuje začať robiť systémové zmeny. "Preto, aby sme mohli efektívne priniesť benefity pre pacientov, potrebujeme mať zabezpečené dostatočné ľudské zdroje, ktoré sa popasujú aj so stále sa zvyšujúcimi nárokmi na administratívu pre poskytovateľa," dodala.