Vianoce, o akých ani nesnívali! Riško, Lívia, Teo a Alexko dostali novú šancu na život: Čo odkazujú ich rodičia Slovákom?

Tieto Vianoce boli pre niektoré slovenské deti skutočne neobyčajné! Vďaka súdržnosti dobrých ľudí totiž malí bojovníci dostali ten najkrajší dar - šancu na život, ktorý berie väčšina z nás ako samozrejmosť.

Hoci rok 2020 poznačil najmä koronavírus, na Slovensku zostalo množstvo ľudí, ktorí mali okrem jeho dopadov na starosti ďalšie problémy, ktoré sa kvôli pandémii ešte skomplikovali. Ani v tomto roku sa však nevytratila pomoc dobrosrdečných ľudí, ktorí sa rozhodli konať. Vďaka nemalým sumám na život zachraňujúce lieky sa tak niekoľko slovenských detičiek môže tešiť na lepšiu budúcnosť. Práve počas Vianoc rodičia 4 z nich prehovorili k Slovákom, ktorí im pomohli.

Riško so spinálnou svalovou atrofiou (SMA)

"Pre nás sú tieto sviatky tiež iné ako obvykle. Krajšie, radostnejšie, hlasnejšie a zároveň o to viac pokornejšie a vďačnejšie. Pred rokom sme o takýchto Vianociach len snívali. Teraz sa pozeráme do Riškových rozžiarených očí a máme slzy na krajíčku. Prečo? Plne si uvedomujeme, že to v akom zdravotnom stave je Riško nie je samozrejmosť, že sme o tom len snívali a dúfali v zázrak, ktorý sa nakoniec stal aj vďaka vám, naším podporovateľom. Veď predsa najvzácnejšie dary nenájdeme zabalené v baliacom papieri pod vianočným stromčekom," píšu na sociálnych sieťach rodičia Riška. Ich najvzácnejší dar sa každé ráno zobúdza vedľa nich a učí ich veriť v zázraky, nevzdávať sa. Riško bol tento rok zároveň prvýkrát súčasťou stola pri štedrej večeri.