Kanaďania prešli slovenským testom, no nebol to valčík v parku, znie z Kanady

V druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Edmontone slovenskí reprezentanti trápili domáceho favorita až do samého záveru.

Kanaďania počas väčšiny zápasu viedli 1:0 a tri a pol minúty pred koncom pridali druhý gól. Slováci to nezabalili a po parádnom zásahu Martina Chromiaka v 59. min v presilovej hre znížili na 1:2 a v hre bez brankára siahali po zisku bodu. O ťažko vybojovanom triumfe "javorových listov"

"Slováci nedovolili Kanade nastrieľať 16 gólov ako deň predtým unavení a hráčsky poddimenzovaní Nemci. Slováci boli odhodlaní, vytrvalí a presne vedeli, že chcú eliminovať kanadskú rýchlosť. Pre obhajcu titulu to rozhodne nebol valčík v parku," napísal oficiálny web šampionátu v Edmontone. "Kanaďania prešli slovenským testom, ale zlepšenie bude potrebné. Po ofenzívnom výbuchu proti Nemecku bol súboj so Slovenskom oveľa vyrovnanejší ako sa očakávalo," pridal postreh web kanadského športového kanálu TSN.

Po druhom víťazstve na turnaji sú Kanaďania na čele A-skupiny vďaka lepšiemu skóre pred Fínmi. Tí zdolali Švajčiarom 4:1. Slovenskí hokejisti sú tretí s 3 bodmi, Nemci a Švajčiari majú po kompletnom druhom kole na konte bodov nulu.

"Myslím si, že v tomto zápase sme vyrástli ako mužstvo. Učili sme sa vyrovnať s nepriaznivým vývojom. Učili sme sa zachovať si pokoj a počkať si na správnu chvíľu. Boli sme trpezliví a neprepadli sme panike ani vo chvíľach, keď sme sa v druhej tretine odklonili od toho, čo sme chceli hrať," uviedol kanadský tréner André Tourigny.

Slováci najmä v druhej tretine s výnimkou jednej slabšej oslabovky boli vysokému favoritovi herne vyrovnaným súperom. A šanca Juraja Slafkovského niekoľko sekúnd pred záverečnou sirénou prostrednej časti jednoznačne volala po vyrovnaní na 1:1. V tretej tretine zverenci Róberta Petrovického dokonca prestrieľali domácich hráčov 10:7 a celkovo v strelách na bránku podľahli iba 18:23.

"Krátko po zápase sme neboli šťastní, lebo sme mali dosť príležitostí na strelenie vyrovnávajúceho gólu. Odviedli sme naozaj dobrú robotu," komentoval strelec slovenského gólu Martin Chromiak na webe IIHF. "Dobre sme vykrývali priestory, najmä pred našou bránkou. Mali sme veľmi dobrú druhú tretinu a trpezlivo sme čakali na naše šance. Najmä ku koncu zápasu sme boli blízko k vyrovnaniu. Hrali sme skutočne dobre a som hrdý na týchto chlapcov," zhodnotil tréner Róbert Petrovický. "Proti Kanade vždy očakávate to najhoršie. Odohrali sme však kvalitný zápas a oni v našej obrannej tretine toho veľa neukázali," podotkol brankár Samuel Hlavaj, ktorý si pripísal 20 zákrokov.

V histórii svetových šampionátov do 20 rokov to bol pätnásty vzájomný zápas Kanady a Slovenska a zámorské mužstvo si zachovalo neporazenosť. Štrnásťkrát sa najúspešnejší tím histórie MS do 20 rokov tešil z víťazstva a raz - vo Winnipegu 1999 sa zrodila remíza 0:0. Posledné roky sa však niesli v znamení vysokých triumfov Kanaďanov. Predtým naposledy zohrali tieto tímy výsledkovo vyrovnaný duel v roku 2007 v českých Pardubiciach, keď Slováci prehrali 0:2. Pre porovnanie na prelome rokov 2019/2020, keď sa hralo opäť v Česku, slovenskí hokejisti vo štvrťfinále podľahli 1:6.