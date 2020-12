Vakcínu proti COVID-19 dostali zdravotníci aj Schuster: Slová uznávaného odborníka Virgala by si mali prečítať všetci

Pustili sa do boja s pandémiou! Na Slovensko prišlo 10-tisíc dávok vakcíny firmy Pfizer-BioNTech z vyčlenenej kvóty, ktorú zabezpečila Európska únia.

Po tom, ako v sobotu zaočkovali prvých ľudí v Nitre, rozbehli očkovanie členov vlády, lekárov, zdravotníkov a seniorov v nedeľu naplno v nemocniciach v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a pokračovali aj v Nitre.

Bratislava

Vybrali špecialistov v boji s COVID-19 Otvoriť galériu Primárovi centrálneho príjmového oddelenia Hodosymu pichol vakcínu infektológ Sabaka. Zdroj: tasr

Okrem prezidentky Zuzany Čaputovej (47), ministrov či eurokomisára Maroša Šefčoviča zaočkovali aj zdravotníkov. Medzi nimi bol primár Centrálneho prijímacieho oddelenia Július Hodosy, pneumológ Štefan Laššán aj infektológ Peter Sabaka.

„Na túto chvíľu sme dlho čakali a konečne prišla," potešil sa Peter Sabaka, ktorý sa dlhodobo stará o pacientov s ochorením COVID-19. Ako doplnil jeho kolega, pľúcny špecialista Laššán, vakcínu vnímajú ako vianočný darček. „Je to rozhodujúci moment, ktorý zmení pravidlá hry," dodal. V Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove zaočkovali 110 ľudí.

Aplikovali 70 dávok Otvoriť galériu V Banskej Bystrici podali očkovaciu látku 15 zdravotníkom. Zdroj: tasr

V nitrianskej fakultnej nemocnici od sobotného večera pokračovali v očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec, vakcínu podali približne 70 zdravotníkom. „Očkovanie bude v nemocnici pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Chceli by sme do konca roka zaočkovať všetkých zamestnancov nemocnice, ktorí sa očkovať môžu. A to vrátane pracoviska kardiocentra a diagnostického centra Jessenius,“ prezradila Kubinec.

Banská Bystrica

Zaočkovali 15 zamestnancov Otvoriť galériu V nemocnici očkovali zdravotníkov. Zdroj: ik

V nedeľu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta zaočkovali 15 zamestnancov. „Je to v podstate taký testovací deň. Ďalšie dni sa bude počet očkovaných zvyšovať. Očakávame, že v medzisviatočnom období by sme mali zaočkovať okolo 50 ľudí denne,“ uviedla hovorkyňa Ružena Maťašeje.

Medzi prvými, ktorým vakcínu pichli, boli prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Jozef Valky, vedúca sestra rovnakej kliniky Monika Matošová aj primár oddelenia pneumológie a ftizeológie Michal Urda. „Zatiaľ sme nezaznamenali žiadne komplikácie,“ zakončila Maťašeje.

Košice

Prišiel aj exprezident Schuster (86)