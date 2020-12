Experti zhodnotili dohodu Británie s EÚ: Je oveľa tvrdší, než si mnohí dokázali ešte pred rokmi predstaviť

Obchodná dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom ohlásená na Štedrý večer priniesla úľavu po komplikovaných rokovaniach a zbavila firmy a spotrebiteľov na oboch stranách obáv z tvrdého brexitu bez dohody.

Podľa expertov však bude trvať roky, než sa britskému finančnému trhu zahoja rany spôsobené brexitom. Niektorí takisto upozorňujú na to, že brexit je oveľa tvrdší, než si mnohí dokázali ešte pred niekoľkými rokmi predstaviť.

Podľa komentátorky Bloombergu Theresy Raphaelovej kompromis síce priniesol úľavu, ale ide o najregresívnejšiu obchodnú dohodu medzi modernými demokratickými štátmi. "Namiesto toho, aby podporila spoluprácu a znížila bariéry, pobabrala väčšinu oblastí, kde firmy a spotrebitelia realizujú transakcie."

Portfóliový manažér Allianz Global Mike Riddell zasa tvrdí, že Británia "ešte stále nemá takmer žiadnu obchodnú dohodu". Rokovania s EÚ sa podľa neho ani zďaleka neskončili. "Aj napriek úľave na trhu vyvolanej dohodou, aktuálna realita je taká, že britská centrálna banka a ďalší by to ešte pred niekoľkými rokmi považovali za veľmi tvrdý brexit. Môžete spochybniť predchádzajúce ekonomické modely a prognózy centrálnej banky, ale aj najväčší optimisti by súhlasili s tým, že takáto dohoda spôsobí britskej ekonomike v strednodobom horizonte výrazný negatívny šok," uviedol Riddell.

Aktuálna dohoda sa netýka služieb a Britániu vzďaľuje Únii zrejme oveľa viac, než sa myslelo v roku 2016.

Priame zahraničné investície (PZI) sa tento rok prudko znížili. Hlavným dôvodom bola pandémia nového koronavírusu. Poradenská spoločnosť EY odhaduje pokles počtu PZI projektov o 30 % až 45 %. Niektorí experti sú optimistickí a tvrdia, že na budúci rok príde aj vďaka obchodnej dohode k výraznému oživeniu zahraničných investícií.

Iní však tlmia optimizmus. Podľa stratéga banky Morgan Stanley Andrewa Sheetsa treba odlišovať krátkodobé a dlhodobé vyhliadky. Odstránenie rizík spojených s prípadným rozchodom bez dohody síce zvýši priemerné ceny aktív, ale "nevyrieši základné ekonomické problémy." Britská ekonomika podľa neho bude čeliť negatívnemu šoku, ktorý zasiahne jej najdôležitejšiu oblasť, služby.