Čo s darovanými omylmi? Pri týchto darčekoch môžete na vrátenie rovno zabudnúť

Každému sa to už stalo. Niekto z vašich blízkych dostal skvelý nápad kúpiť vám pekáreň chleba, napriek tomu, že v kuchyni zvládate nanajvýš tak zaliať čaj.

Od nápadu darovať vám skvelý román vašich rodičov neodradil ani fakt, že naposledy ste čítali kedysi v škole. Po Vianociach väčšina z nás rieši ten istý problém: čo s tými darovanými omylmi? Môžete nevhodný darček vymeniť, alebo vrátiť a pýtať si späť peniaze? A ako je to tento rok, kedy sú predajne po Vianociach kvôli pandémii zavreté? Pri uplatnení svojich nárokov pri vrátení tovaru je rozdiel, či ste ho kúpili v e-shope, alebo v kamennej predajni.

Ak cez internet, vrátiť ho môžete bez udania dôvodu do 14 dní a peniaze dostanete späť. Iné je to však v prípade predajne. Podľa slovenskej legislatívy nie je predávajúci bezdôvodnú výmenu tovaru, to znamená, ak tovar, ktorý bol zakúpený aj ako darček, bol malý, veľký, úzky, široký, alebo sa niekomu nepáčil, akceptovať. Avšak to, že to legislatíva neprikazuje, neznamená, že to obchodník neurobí dobrovoľne. Je to otázkou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

„Vrátenie peňazí alebo výmena za iný tovar je vecou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi, ak mu ten vyjde v ústrety, bude rád vracať a využívať jeho služby,“ hovorí Danuša Krkošová, hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie. Iná situácia je pri kúpe v predajniach, ktoré sú z dôvodu lockdownu uzavreté.

Predajcovia s tým počítajú a sami predlžujú možnosť vrátenia tovaru - niektorí do konca januára, iní ešte dlhšie. Prípadne dávajú možnosť zaslať tovar do centrály. V každom prípade pri vrátení tovaru napíšte list, v ktorom uvediete problém, alebo zašlite predajcovi odstúpenie od zmluvy.

Kúpili ste darček cez internet?

- Darček môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní. Predávajúci môže túto dobu predĺžiť. Lehota na vrátenie sa však môže skrátiť, ak to vyplýva z povahy tovaru, napríklad ak sa rýchlo kazí.

- Lehota na vrátenie tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

- Predávajúci nie je zo zákona povinný uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru pri jeho vrátení. Tieto poplatky si hradí sám zákazník.

- Ak vrátite poškodený tovar cez e-shop, nemáte právo na plnú sumu.

- Už pri kúpe by ste si mali pozrieť adresu, kam by ste prípadne tovar posielali. Poštovné do Číny by mohlo vrátenie predražiť.

- E-shop nemá právo žiadať vrátenie tovaru v tom istom obale, ale odporúča sa to kvôli rýchlejšiemu vybaveniu.

- Tovar by mal byť nepoškodený.

V predajni?

Pri kúpe tovaru v kamennej predajni zákon nepriznáva možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu. Ak vám nesedí blúzka, nie je to vada tovaru. A odstúpenie je možné len ak ste ju kúpili cez e-shop, kde ju bez udania dôvodu môžete vrátiť do 14 dní.

Od inej osoby?

Ak ste kúpili darček napríklad na inzertnom portáli od inej fyzickej osoby – pri uplatenení svojich požiadaviek sa riadite Občianskym zákonníkom a ako kupujúci nemáte právo odstúpiť od kúpy do 14 dní.

Reklamácia

Pri reklamácii (vrátenie tovaru z dôvodu poruchy) má obchodník 30 dní od uplatenia reklamácie na jej vybavenie. Ak zistí, že tovar má odstrániteľné chyby – tie odstráni, prípadne ponúkne tovar na výmenu bez vád. Ak má neodstrániteľné poruchy, vráti peniaze alebo vymení tovar. Ak nestihne 30-dňovú lehotu, tak je povinný vrátiť celú cenu.

Čo nevrátite?

- tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze

- zvukové, obrazové, zvukovoobrazové záznamy, knihy alebo počítačový softvér v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

- tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, namieru alebo pre jedného spotrebiteľa

Datart - Ak ste kupovali v predajni - žiadosť o výmenu tovaru zašlite na adresu centrály. Cez e-shop - tovar zabaľte do pôvodného a neporušeného obalu, vložte vytlačený formulár o odstúpení od zmluvy (nájdete ho na webe predajne) spolu s kópiou účtenky a pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia.

Nay - Tovar sa môže vrátiť až do 31. januára, nesmie byť poškodený obal, tovar používaný; kupujúci si sám môže vybrať, či chce späť peniaze alebo iný tovar na výmenu.

Baťa - Nevyhovujúci a nenosený tovar môžete do 60 dní od prevzatia či kúpy vymeniť alebo vrátiť v ktorejkoľvek predajni. Ak sa dovtedy neotvoria, pošlite ho na adresu predajne aj so sprievodným listom a blokom. Dostatene späť hotovosť, v prípade platby kartou peniaze vrátia späť na účet.

Ikea - Nepoškodené a nepoužité výrobky zakúpené v obchodnom dome IKEA Bratislava môžete vrátiť do 365 dní odo dňa nákupu bez udania dôvodu, výrobok môže byť zmontovaný.

Alza - Ak ste pri kúpe cez internet zaškrtli v košíku službu „Výmena nevhodného darčeka“ darček môžete vrátiť do 31. 1. Späť nedostanete hotovosť, ale poukaz na ďalší nákup v hodnote vráteného darčeka. Poukaz je platný až do 14. 2. 2021. Pokiaľ ste okienko nezaškrtli, tovar môžete vrátiť len do 14 dní.