Katka sa obávala, či sa dožije ďalšieho dňa: Porazila rakovinu, nasledovalo obrovské prekvapenie

Tomu sa hovorí Boží zázrak. Katarína Rajňáková (36) bojovala s najzhubnejšou formou rakoviny.

Po ťažkom boji so zákernou chorobou sa jej napriek beznádejným prognózam lekárov podarilo otehotnieť a priviesť na svet vytúženú dérku Tatianku. Trojnásobná mama je príkladom nezlomnej vôle a neskutočného odhodlania žiť svoj vytúžený sen. Katka mala počas života pocit, že žije svoj sen, ktorý pripomína rozprávku. Svojho vyvoleného spoznala ešte počas vysokej školy, po ktorej sa rozhodli usadiť v Spojených štátoch amerických.

V Kalifornii sa im narodili aj dcérky Karolínka (10) a Danielka (8). Všetko vyzeralo ideálne, až kým im osud nezasiahol do životov krutým spôsobom. Svet sa mladej mamičke zrútil ako domček z karát v októbri 2017. „Na­šla som si v prsníku hrčku. V strese a panike som už na ďalší deň stepovala pred ultrazvukom. Hrčka sa ukázala ako nezhubná,“ spomína Katka.

Zákerná choroba

O štyri mesiace sa však hrčka začala zväčšovať. Oznámili jej, že to je karcinóm. „V tej chvíli mi napadlo všetko a nič. Uvažovala som len nad tým, že ma čakajú deti. Nasledovala urgentná operácia a cesta na onkológiu,“ pokračuje Katka. Mala najagresívnejší typ rakoviny, na ktorú zaberá len chemoterapia. Za pol roka zvládla osem cyklov. Mladá žena siahla na úplné dno. Z liečby mala silné bolesti a niekoľkodňové nevoľnosti. Útrapy však hrdinsky znášala s úsmevom.

„Lekári mi vraveli o možnosti zmrazenia vajíčok, lebo chemoterapia ich zničí. Ale nebol na to čas, i keď som vždy chcela tri deti. Celé som to odovzdala do Božích rúk,“ vraví Katka s tým, že dobré správy prišli v apríli 2019, keď jej oznámili, že je negatívna. „Rozplakala som sa od šťastia. Dokázala som znova dýchať slobodne a bez strachu objímať svoje deti,“ teší sa Onkomamka.

Zázrak pod srdcom

V kútiku duše popri obrovskom šťastí cítila trošku krivdu. Podľa lekárov sa dostala totiž do predčasnej menopauzy. V októbri minulého roku ale zrazu dostala veľké nutkanie urobiť si tehotenský test. „Objavili sa dve čiarky! Nevedela som sa spamätať. Otehotnela som prirodzene, len s nevyslovenou túžbou. A Božou pomocou,“ prezradila Katka. Malý zázrak nosila pod srdcom krásnych, no náročných deväť mesiacov.

Príchod Tatianky pred 5 mesiacmi urobil celej rodine nevýslovnú radosť. Katka sa teraz teší z každého jedného dňa. „Som vďačná aj za bežné starosti a to, že sa dokážem hnevať kvôli somarinám. Veď niekedy som sa trápila, či sa dožijem ďalšeho dňa,“ vraví. Spoločne s ďalšími vyliečenými ženami sa dokonca snažia ako Onkomamky podporovať pacientky s podobným osudom. „Rakovina nie je choroba, na ktorú musí človek zomrieť. Netreba to nikdy vzdávať a treba veriť v zázraky!“ odkazuje všetkým.