Jakobsen po hrozivom páde takmer zahynul: Po piatich mesiacoh sa stále nedokáže pozrieť vinníkovi do očí!

Od takmer tragického pádu Fabia Jakobsena v 1. etape pretekov Okolo Poľska uplynulo už takmer päť mesiacov, ale holandský šprintér stajne Deceuninck - Quick Step sa stále odmieta stretnúť s krajanom Dylanom Groenewegenom.

Práve on ho svojou bezohľadnou jazdou v záverečnom špurte v Katoviciach vytlačil k bariére, ktorú Jakobsen vo vysokej rýchlosti prerazil a skončil na zemi s početnými aj život ohrozujúcimi zraneniami. "Rozumiem tomu, že by sa už chcel zbaviť ťarchy, ktorá ho ťaží na duši. Stále však nie som na to pripravený," uviedol Jakobsen v rozhovore pre holandský denník Algemeen Dagblad.

Piaty august 2020 bude v životopise Jakobsena uvedený ako dátum, keď sa akoby po druhý raz narodil. Krkolomný pád vo veľkej rýchlosti spôsobil, že ho s poraneniami hlavy a hrudníka aj otrasom mozgu a v umelom spánku previezli do nemocnice. Tam absolvoval päťhodinovú operáciu a neskôr bol ešte dlhý čas napojený na prístroje. S výnimkou jedného prišiel o všetky zuby a jeho tvár vyzerala akoby ho niekto dopichal nožom. Mal na nej dovedna 130 stehov, čiastočne prišiel o hlas. Čas však aj v jeho prípade vyliečil takmer všetky rany a nedávno sa už dokonca opäť posadil na bicykel.

"Môj liečebný proces prebieha dobre a stále sa to zlepšuje. Verím, že je to dobrá správa aj pre Dylana," podotkol Jakobsen. Na margo ich šprintérskeho súboja v Katoviciach významne dodal: "Sme súperi, ale nevedieme vojnu, ktorá nepozná hranice. Sme ľudské bytosti a nie zvieratá. Šprinty v štýle kamikadze bez ohľadu na iných jazdcov by sme mali poslať do minulosti. Nech tento náš prípad slúži ako precedens pre ostatných."

Dvadsaťštyriročný holandský šprintér je držiteľ 18 víťazstiev v profipelotóne. Piate v poradí sa zrodilo pred viac než dvoma rokmi v Galante v záverečnej etape pretekov Okolo Slovenska 2018. Jeho krajan Dylan Groenewegen medzitým spoznal trest za svoju bezohľadnú jazdu, ktorou takmer pripravil o život Jakobsena. Dvadsaťsedemročný jazdec tímu Jumbo-Visma nesmie súťažiť do 7. mája 2021. Rozhodol o tom disciplinárny panel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Vo svojom zdôvodnení 9-mesačného trestu uviedol, že Groenewegen uznal svoju vinu v tom, že sa odchýlil od priamej línie a tým porušil pravidlá šprintu vo väčšej skupine jazdcov.