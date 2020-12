Koronavírusom zmietaný Houston to takmer dokázal len s deviatimi hráčmi: Portlandu podľahli až v predĺžení

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili aj v druhom zápase novej sezóny zámorskej NBA. V noci na nedeľu však na to potrebovali na palubovke Detroitu až dvojnásobné predĺženie, po ktorom sa tešili z triumfu 128:119.

Detroit bol pritom k úspechu blízko, Cleveland neviedol ani raz v štvrtej štvrtine a ani v prvom predĺžení. Dve minúty pred koncom prvej nadstavenej päťminútovky prehrával už o deväť bodov (103:112), no vybojoval si druhé predĺženie, v ktorom už dominoval. "Mali sme mnoho príležitostí ten zápas vzdať. Lenže úplne každý člen nášho tímu sa rozhodol, že sa tak nestane," vyhlásil podľa AFP tréner Cavaliers J.B. Bickerstaff. Najlepším strelcom víťazného tímu bol Collin Sexton s 32 bodmi, pivot Andre Drummond strelil svojmu dlhoročnému predchádzajúcemu zamestnávateľovi 23 bodov a pridal aj 16 doskokov.



Extra porciu času potreboval na prvé víťazstvo v rozbiehajúcom sa ročníku tiež Portland, ktorý doma zdolal Houston 128:126 po predĺžení. Pre Rockets to bol prvý duel v sezóne, keďže na úvodný súboj proti Oklahome City nenazbieral dostatočný počet hráčov.ako John Wall, DeMarcus Cousins, či Eric Gordon. Duel rozhodol 6,9 sekundy pred koncom predĺženia trojkou C.J. McCollum. Bola to jeho deviata úspešná strela spoza oblúka, čím si vylepšil kariérne maximum. Celkovo si pripísal 44 bodov. "Vedel som, že Damian Lillard pôjde do toho natvrdo, upúta na seba pozornosť. Ja som sa iba presunul do voľného priestoru, on ma našiel a mohol som to zaklincovať," tešil sa po zápase McCollum.Po jeho presnej trojke mal Houston ešte jeden útok, no prihrávku Jamesa Hardena vystihol Robert Covington, ktorého pred sezónou vymenil do Portlandu práve Houston.povedal podľa ESPN Harden, ktorý v zápase zaznamenal double double 44 bodov a 17 asistencií. Svojich zverencov pochválil aj nový tréner Rockets Stephen Silas. Som hrdý na to, ako sme dnes bojovali. Niektoré veci si musíme vyjasniť, no dnes sme bojovali statočne."Svoj úvodný duel v sezóne vyhrala aj Oklahoma City. Hrdinom hráčov Thunder sa stal stredný rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, ktorý 1,4 sekundy pred koncom premenil na palubovke Charlotte dvojbodový pokus a rozhodol o víťazstve 109:107.sezóny v drese nového tímu. Ani jeho 15 bodov, 15 doskokov a 12 asistencií však nepomohlo Washingtonu k úspechu na palubovke Orlanda. Westbrooka pred sezónou vytrejdoval do hlavného mesta USA Houston.MEMPHIS GRIZZLIES - ATLANTA HAWKS 112:122 (22:27, 34:31, 32:29, 24:35)Najviac bodov: Morant 28, Anderson 20 (14 doskokov), Brooks 18 - Trae Young 36, Huerter 21, Hunter 15 (11 doskokov)CHARLOTTE HORNETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 107:109 (28:26, 31:31, 16:23, 32:29)Najviac bodov: Rozier 19, Washington 18, Graham (10 asistencií) a Bridges po 14 - Gilgeous-Alexander 24, G. Hill 21, Bazley (10 doskokov) a Dort po 15DETROIT PISTONS - CLEVELAND CAVALIERS 119:128 pp (26:26, 27:33, 33:22, 15:20 - 11:11, 7:16)Najviac bodov: Grant 28 (10 doskokov), Griffin 26 (8 trojok), Wright 19 - Sexton 32, Drummond 23 (16 doskokov), Osman 22WASHINGTON WIZARDS - ORLANDO MAGIC 120:130 (32:32, 27:31, 32:29, 29:38)Najviac bodov: Beal 39, Bryant 19, Westbrook 15 (15 doskokov, 12 asistencií) - Ross 25, Vučevič 22 (17 doskokov), Fultz 21NEW YORK KNICKS - PHILADELPHIA 76ERS 89:109 (27:27, 28:33, 14:26, 20:23)Najviac bodov: Randle 25, Burks 22, M. Robinson 11 - Embiid 27 (10 doskokov), T. Harris a Seth Curry po 17CHICAGO BULLS - INDIANA PACERS 106:125 (28:27, 28:39, 15:33, 35:26)Najviac bodov: LaVine 17, Markkanen 16, C. White 12 - Warren 23, Sabonis (11 asistencií, 10 doskokov) a Oladipo (5 trojok) po 22SAN ANTONIO SPURS - TORONTO RAPTORS 119:114 (33:39, 28:19, 30:28, 28:28)Najviac bodov: DeRozan 27, Mills 21 (5 trojok), L. Walker 14 - VanVleet 27 (5 trojok), Boucher 22 (10 doskokov), Siakam (15 doskokov) a Lowry (10 asistencií) po 16UTAH JAZZ - MINNESOTA TIMBERWOLVES 111:116 (27:31, 26:37, 26:20, 32:28)Najviac bodov: Clarkson 23, Mitchell 21, Conley 20 - Russell 25, Beasley a Edwards po 18PORTLAND TRAIL BLAZERS - HOUSTON ROCKETS 128:126 pp (27:31, 31:37, 26:17, 29:28 - 15:13)Najviac bodov: McCollum 44 (9 trojok), Lillard 32 (5 trojok), Nurkič 12 (11 doskokov) - Harden 44 (17 asistencií, 6 trojok), Wood 31, Tate 13SACRAMENTO KINGS - PHOENIX SUNS 106:103 (31:25, 27:29, 25:25, 23:24)Najviac bodov: Fox 24, Hield 14, Bagley 13 (11 doskokov) - Booker 26, Paul 22 (12 asistencií), Crowder 17