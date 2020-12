V boji s pandémiou svitá ďalšia nádej: Testujú protilátky pre chorých

Vakcíny dokážu ochrániť veľkú časť obyvateľstva. Sú však aj ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov očkovať nemôžu. Aj pre nich teraz svitla nádej. V Británii sa začali testy injekcie s protilátkami, ktorá by mohla pomôcť pacientom po nakazení.

Je to prvý test tohto druhu. Injekciu s dvomi druhmi protilátok zatiaľ pichli 10 dobrovoľníkom. Firma AstraZeneca ju však chce vyskúšať na 1 000 ľuďoch. Testy prebiehajú v univerzitných nemocniciach v Londýne. Vakcínam trvá niekoľko týždňov, kým vytvoria plnú imunitu. Preto chorým už nestihnú pomôcť. Tieto protilátky sa majú aplikovať do ôsmich dní od kontaktu s potvrdeným pozitívnym prípadom. Vtedy by mali zabrániť rozvinutiu choroby alebo aspoň tomu, aby mala choroba ťažký priebeh. Mali by tiež poskytnúť na istý čas ochranu. Vedci dúfajú, že by to mohol byť až rok. Ak budú testy úspešné a prípravok sa ukáže účinným, môže pomôcť aj pri zvládaní ohnísk nákaz. V domovoch dôchodcov, medzi zdravotníkmi či v študentských internátoch by ho po objavení prvých prípadov aplikovali všetkým, ktorí by sa mohli nakaziť tiež.