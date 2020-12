Na Štedrý večer sa deťom splnili najtajnejšie želania: Ježiško nám priniesol vytúžené darčeky

Splnené sny a obrovské úsmevy. Deťúrence z celého Slovenska mali všakovaké priania a Ježiskovi pred Vianocami písali o knižky, hračky aj hudobné nástroje či peniažky.

Keď listy poslali, odpočítavali dni, než sa na Štedrý večer rozbehnú pod vyzdobené stromčeky v nádeji, že tam objavia vytúžený darček. Tak sa aj stalo. Všetky našli krásne zabalené veci, ktoré si želali. Napokon, Ježisko videl, že celý rok poslúchali, upratovali, aj sa dobre učili...

Paľko (6) a Lilien (7), Trnovec nad Váhom (okr. Šaľa)

Lili: - Vysnívaný elektrický klavír som našla pod stromčekom!

Paľko: - Dostal som vytúžený lego vlak. Je to najlepší darček, aký som si mohol želať.

Grétka (5), Budča (okr. Zvolen)

- Ježiško mi z katalógu doniesol všetko, čo som si vybrala. Chcela som bábiku Alexandra, aby som mala k Baby Annabel, ktorú už mám, a k tomu rôzne doplnky, ktoré tam tiež boli. Takže som veľmi šťastná.

Laura (12), Košice

- Tieto Vianoce boli čarovné. Dobre sme si pochutnali a každý si našiel pod stromčekom darček. Od Ježiška som si pred Vianocami želala knihy a počítačové dodatky ku hre Sims, kde si vytváram budovy a zariaďujem ich. Som veľmi rada, že som dostala aj želané knižky, moje najobľúbenejšie romány.

Jakub (11), Pezinok

- Bomba Vianoce! Okrem mikiny s raperom XXXTentacion som dostal aj vankúš, tričká, kľúčenku aj tenisky s motívom tohto rapera. A vypočujem si ho s novými bluetooth slúchadlami.

Peťka (5), Klokočov (okr. Čadca)

- Želala som si bábiku a Ježiško mi ju doniesol. Veľmi sa z nej teším a tiež som dostala bicyklík a fotoaparát. Veľmi pekne Ježiškovi ďakujem.

Andreasko (8), Hôrka nad Váhom (okr. Nové Mesto nad Váhom)

- Veľmi, veľmi som si želal od Ježiška mobil a aj som ho dostal. Som šťastný a boli to moje najkrajšie Vianoce. Tešil som sa z neho a všetci sme boli šťastní.

Matej (4), Banská Bystrica

- Ježiškovi som napísal, s mamkinou pomocou, a pre správne pochopenie aj nakreslil, že by som chcel lešenie, malo by byť 8 centimetrov vysoké, aby som s ním mohol opravovať mosty na mojej železnici. Doniesol presne to, čo som mu napísal, a som mu za to veľmi vďačný.

Hanka (12), Pezinok

- Ježiško nesklamal, vysnívané LED svetielka som dostala! Asi videl, že celoročné nakladanie umývačky riadu bolo náročné. Okrem toho doložil aj tenisky, tričká, fondue, mikinu, sklo na mobil a vypadli mu aj peniaze...

Dávid (10), Nové Zámky

- Peniažky, lebo si šetrím na kolobežku, keďže je drahá. Preto som ich aj chcel pod stromček a aj som ich dostal. Verím, že sa mi takto podarí na ňu našetriť, som spokojný.