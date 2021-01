Chlapček dostal od neznámej ženy na ulici medvedíka: Ten dôvod vás chytí za srdce

Ľudskosť ešte nezmizla. To sa potvrdilo aj v prípade mamičky menom Chelsea Robinson (25) a jej syna Kiana Hempenstalla (5) z Manchestru.

Ako píše portál The Sun, Chelsea s Kianom boli na nákupoch, keď si ich vyhliadla istá žena. Malý chlapec sa ani nenazdal a nečakane sa stal majiteľom plyšového medvedíka. Darovala mu ho úplne neznáma osoba. Jej dôvod chytí nejedného človeka za srdce!

Neznáma žena prišla v minulosti o vlastné dieťa. Kvôli tomu kupuje každý rok dvoch plyšákov. Jedného pre seba a druhé daruje nejakej ratolesti. Adepta si vyberá na základe veku, v ktorom by aktuálne mohol byť jej zosnulý potomok. Keď sa Chelsea rozprávala s darkyňou, zistila, že každý rok navštevuje Manchester. Práve v tomto meste zomrel jej syn. Kian s ňou obzvlášť súcitil, nakoľko tento rok v máji prišiel o svojho otca. Zomrel pri autonehode.

Robison uznala, že ešte nikdy predtým necítila toľko milosti ako v tom momente. "Ďakujeme tejto úžasnej žene. Práve sme prechádzali cez mesto, keď nás oslovila a opýtala sa nás, či má Kian rád plyšových medvedíkov," vysvetlila Chelsea. "Jej dieťa by malo osem rokov a každý rok kupuje dvoch medvedíkov a cestuje 70 míľ do Manchesteru, aby obdarovala jedno dieťa v podobnom veku, ako by malo jej milované dieťatko," priblížila motív neznámej ženy.

Chelsea a Kiana sa úprimne dotklo toto prekrásne gesto. Prednedávnom prišli o dôležitého člena rodiny a majú čo robiť, aby sa vyrovnali s obrovskou stratou. Zrazu cítila, že jej konečne niekto rozumie.