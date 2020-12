Hrdina zápasu proti Švajčiarsku: Šimon Latkóczy vychytal cenný triumf v kŕčoch!

Skvelý úvod po bojovnom výkone! Hokejisti Slovenska do 20 rokov úspešne vstúpili do juniorských MS v kanadskom Edmontone. V otváracom dueli A-skupiny zvíťazili futbalovo nad Švajčiarskom 1:0 gólomFaitha! Hrdinom zápasu sa stal gólman Šimon Latkóczy (18), ktorý sa zaskvel famóznymi zákrokmi a zaslúžene ho vyhlásili aj za najlepšieho hráča slovenského výberu. Dnes o polnoci nastúpia naši mladíci proti domácej Kanade.

Slováci po prehre v jedinom prípravnom súboji pred turnajom s Českom (0:6) nastúpili do súboja proti favorizovaným Švajčiarom bez rešpektu. Po vlaňajšej prehre na šampionáte 2:7 im totiž mali čo vracať a od úvodu boli aktívnejší. Hoci sme si vypracovali viacero sľubných šancí najmä v presilových hrách, zlyhávali sme vo finálnej fáze – koncovke.

Jediný gól zápasu prišiel až v 55. minúte, keď puk do bránky dorazil útočník Roman Faith. Hoci sa Švajčiari snažili vyrovnať, slovenský gólman Šimon Latkóczy vytiahol viacero famóznych zákrokov, ktoré isto budú figurovať aj v najlepších momentoch celého turnaja.

„Bol to veľmi náročný zápas, najmä jeho záver. Už som nevládal, duel som dochytal doslova v kŕčoch,“ povedal strojca nášho víťazstva Latkóczy. Najmä jeho zákrok pár minút pred koncom, keď lapačkou chytil čistý gól, bol unikátny. „Až v poslednej chvíli som zbadal hráča súpera s pukom, tak som sa tam odrazil a mal som lapačku na správnom mieste. Táto výhra bola pre nás veľmi dôležitá,“ dodal Latkóczy, ktorého vyhlásila za nášho najlepšieho hráča.

Prvým a zatiaľ jediný strelcom slovenského výberu na MS je útočník Roman Faith. „Celý čas sme čakali na veľkú šancu, nakoniec sa to tam odrazilo mne a bol to víťazný gól. Je to pre nás veľké a dôležité víťazstvo na začiatok turnaja,“ reagoval šťastný strelec. Slovákov už dnes presne o polnoci čaká druhý súboj proti domácej Kanade.



A-skupina MS

Švajčiarsko 20 - SR 20 0:1

Tretiny: 0:0, 0:0, 0:1. Gól: 55. Faith, vylúčení: 6:4, presilovky a oslabenia: 0:0.

ŠVAJČIARSKO 20: Fatton – Chanton, Baragano, Fiedler, Meier, Vouardoux, Pezzullo, Guggenheim, Delemont – Knak, Canonica, Bottini - Fust, Allenspach, Biasca - Marchand, Schläpfer, Hofer – Dähler, Derungs, Jobin.

SR 20: Latkóczy – Mudrák, Golian, Bečár, Kňažko, Nemec, Stacha, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith - Chromiak, Myklucha, Slafkovský – Mešár, Sojka, Kašlík – Kolenič, Eliaš, Jendek – Jedlička.