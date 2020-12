Vianočné posolstvo prezidenta Zemana: Vyzval ľudí k očkovaniu, neodpustil si ani tvrdú kritiku

Český prezident Miloš Zeman sa vo svojom sobotňajšom vianočnom posolstve venoval pandémii nového koronavírusu.

Ľudí vyzval, aby sa nechali zaočkovať a nepočúvali tých, ktorí sa tvária "akoby epidémia vôbec neexistovala" a nabádajú ostatných napríklad aj k nenoseniu rúšok. Očkovanie pritom prirovnal k "svitaniu" na obzore, informoval portál Novinky.cz.

Po prvej vlne epidémie ČR podľa Zemana "zaspalo na vavrínoch", lebo sa domnievalo, že epidémiu už potlačilo. "Hovorila to opozícia, ktorá vyzývala k uvoľneniu, hovorila to vláda, a predovšetkým si to priala celá verejnosť. A vďaka tomu došlo k druhej vlne epidémie," uviedol český prezident. Ľudí nabádal, aby neurobili rovnakú chybu a opäť nepodľahli pokušeniu vyzývať vládu na ďalšie uvoľnenie, hoci by bol takýto postoj populárny.

O vakcíne hovoril český prezident ako o "svitaní na obzore" a občanov ČR vyzval, aby sa nechali zaočkovať a nedali na nesúhlasné hlasy ľudí, ktorí sa tvária, že epidémia neexistuje. Výzvu na vakcináciu zopakoval aj na záver svojho prejavu.

"Milí priatelia, budúci rok, dúfam, tá pandémia odvanie, ako odviala pandémia kiahní alebo detskej obrny. V oboch prípadoch pomohlo očkovanie. Preto znovu vyzývam - nechajme sa očkovať. Nemusí to byť práve príjemné, ale je to užitočné. Pomôžeme tým nielen sebe, ale predovšetkým druhým," povedal.

Zeman poďakoval zdravotníkom, hasičom, ale aj vláde, ktorá "bola ostreľovaná médiami a opozíciou a napriek niektorým chybám odviedla poctivú a tvrdú prácu". Vládu ocenil za to, že našla odvahu sa zadlžiť, aby pomohla ekonomike. Zdôraznil tiež, že jadro ekonomiky, priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo pandémiou príliš neutrpelo, väčšinu problémov pocítila sféra služieb.

Český prezident si však ani tentokrát neodpustil tvrdú kritiku a urážky na stranu opozície a médií, píšu Novinky.cz. "Jedna z opozičných strán odmietla poslať svojho zástupcu do ústredného krízového štábu - je ľahké sa vymedzovať voči vláde a zbierať lacné body. Skutočná opozícia mala s vládou spolupracovať," povedal Zeman. Inkriminovanú stranu nemenoval, išlo však o ODS, uvádzajú Novinky.cz. Počas epidémie podľa Zemana zlyhali aj médiá, pričom za "obzvlášť nenávistných" označil novinárov z médií, ktoré vlastní podnikateľ Zdeněk Bakala.