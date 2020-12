EÚ a Británia zverejnili svoju pobrexitovú dohodu: Čaká sa ešte na posledný krok

Európska únia a Spojené kráľovstvo zverejnili v sobotu úplný text rozsiahlej dohody, ktorá bude upravovať ich budúce obchodné vzťahy a spoluprácu od 1. januára budúceho roka. Informovala o tom agentúra AP.

Dohodu o obchode a spolupráci EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorá obsahuje viac ako 1240 strán textu, teraz posúdia zákonodarcovia oboch strán i veľvyslanci členských krajín EÚ v Bruseli. Tí by mali o dokumente rokovať v pondelok.

Dôsledky dohody, dosiahnutej tento týždeň po vyše deviatich mesiacoch intenzívnych rozhovorov, sa budú snažiť zanalyzovať aj podniky, ktoré dlho nevedeli, ako napokon budú vyzerať vzťahy EÚ a Británie.

Najdôležitejším aspektom dohody je podľa AP to, že Británia bude môcť pokračovať v obchodovaní s tovarom s najväčším obchodným blokom na svete bez ciel alebo kvót po tom, ako sa definitívne oddelí od EÚ. Spojené kráľovstvo z Únie oficiálne vystúpilo 31. januára a o niekoľko dní, 31. decembra, sa skončí prechodné obdobie, počas ktorého ešte bolo súčasťou jednotného trhu a colnej únie.

Následne však vzniknú iné bariéry, keď Británia príde o taký prístup na veľký jednotný trh, aký jej môže zaručiť len členstvo v EÚ. Obe strany tak museli dohodnúť budúcu podobu prístupu na niektoré trhy i každodenných vzťahov dôležitých pre občanov, ako je cestovanie či vzdelávacia výmena.

Členské štáty EÚ by podľa očakávaní mali dohodu odobriť počas najbližšieho týždňa. Britskí poslanci by o nej mohli hlasovať v stredu. Ak ju aj schvália, do platnosti by na Nový rok vstúpila len provizórne, keďže je potrebný ešte súhlas Európskeho parlamentu. Ten minulý víkend oznámil, že do konca roka nemá dostatok času na patrične preskúmanie dohody, o ktorej tak bude diskutovať a hlasovať zrejme v januári alebo februári.