Prvé vakcíny už dorazili do ďalších krajín EÚ, maltský premiér: Začína sa cesta návratu do normálu

Prvé zásielky vakcín proti novému koronavírusu od konzorcia BioNTech/Pfizer už dorazili aj do Poľska, Holandska, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Chorvátska, na Maltu či na Cyprus.

S odvolaním sa na správy tamojších úradov i médií o tom v sobotu informovali agentúry DPA a AP.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už skôr na Twitteri informovala, že vakcíny už boli rozposlané do všetkých krajín Európskej únie. Do väčšiny už aj dorazili.

Prvých približne 10 000 dávok priviezli z belgického mesta Puurs do skladu poľských štátnych hmotných rezerv v obci Wawal v Lodžskom vojvodstve. Prvé dávky vakcín budú distribuované do 72 nemocníc. Vakcína sa musí prepravovať v extrémne nízkych teplotách a jej distribúcia je tak logisticky náročná. Do Poľska by malo do konca januára doraziť 1,5 milióna dávok vakcín.

V Poľsku za posledný deň pribudlo 5048 prípadov nákazy a 69 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie tam už zaznamenali vyše 1,25 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a 27.061 súvisiacich úmrtí.

Približne 10.000 dávok vakcín priviezli z belgického mesta Puurs v sobotu ráno aj do Holandska. Vakcíny v sprievode polície dorazili do pobočky logistickej spoločnosti Movianto v meste Oss ležiacom v provincii Severné Brabantsko, odkiaľ budú distribuované do zvyšku krajiny.

Rovnako zhruba 10.000 prvých dávok vakcín dorazilo už aj na Maltu. Zásielka prvých vakcín podľa maltského premiéra Roberta Abelu predznamenáva "nádej" pre celú krajinu. "Dnes sa začína cesta návratu do normálu," povedal v tejto súvislosti.

Na Malte sa rovnako ako vo väčšine krajín EÚ začne s očkovaním v nedeľu. Tamojší minister zdravotníctva Chris Fearne očakáva, že krajina dosiahne tzv. kolektívnu imunitu niekedy v lete 2021.

Do Slovinska, Chorvátska i Bulharska dorazilo zhodne po 9750 dávok vakcín. V Bulharsku sú uskladnené v nemocnici v hlavnom meste Sofia, kde sa v nedeľu začne s očkovaním. Ako prvý bude v Bulharsku zaočkovaný minister Kostadin Angelov, v Chorvátsku zase vybraný obyvateľ domova s opatrovateľskou službou v hlavnom meste Záhreb. Vakcínu následne prioritne dostanú zdravotníci pracujúci s pacientmi s koronavírusuom a obyvatelia domovoch sociálnych služieb.