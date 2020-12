Klub Premier League pristúpil k ráznemu opatreniu: Sem sa už hráči a ich rodiny nedostanú

Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers opäť vydal zákaz svojim hráčom a ich rodinným príslušníkom nakupovať v supermarketoch.

Je to súčasť klubových bezpečnostných nariadení v snahe ochrániť hráčov a realizačný tím pred nákazou koronavírusom.

"Je to čisto len na našu ochranu. Na začiatku pandémie náš kuchársky tím zostavil veľké boxy so všetkým, čo sme potrebovali. Keď pandémia vrcholila, všetci sme ich mali k dispozícii. Keď sa situácia zlepšila, povedali sme: 'OK, teraz môžete pokojne ísť do supermarketu a urobiť si vlastné nákupy'. Momentálne sa ale počet infikovaných opäť zvyšuje, máme tu novú variáciu vírusu, ktorej sa všetci boja. Takže sme k tomuto opatreniu opäť pristúpili a hráči ani členovia ich rodín nebudú chodiť do supermarketov. Je tu veľa ľudí, ktorí sa o nás postarajú," citovala britská BBC trénera Wolves Nuna Espirita Santa.

Vedenie Premier League opäť naskočilo na zabehnutý systém testovania hráčov, realizačných tímov aj potrebných zamestnancov dvakrát do týždňa. Chce čo najviac zredukovať počty odložených zápasov kvôli pandémii. Fanúšikovia sa v elitnej súťaži momentálne osobne dostanú na štadióny v redukovanom počte iba v Liverpoole na zápasy tamojších FC a Evertonu. Na všetkých ostatných štadiónoch PL sa hrá bez divákov.