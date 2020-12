Dôležitá výhra Slovákov, tréner Petrovický nešetrí chválou: Chlapci zo seba vytiahli maximum

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili úspešne do juniorských majstrovstiev sveta v Edmontone.

V úvodnom zápase A-skupiny triumfovali nad Švajčiarskom 1:0. O víťazný gól sa postaral päť minút pred koncom duelu Roman Faith. Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili brankára Šimona Latkóczyho. Zverenci trénera Róberta Petrovického sa najbližšie stretnú v pondelok 28. decembra o 00.00 SEČ s domácou Kanadou.

hlasy po zápase:

Róbert Petrovický, tréner SR: "Bolo to o tímovom úsilí, chlapci zo seba vytiahli maximum. Je to tesný výsledok, ale výhra nás veľmi teší. Od prvého do posledného hráča to bol výborný výkon podporený brankárom. Tak, ako sme si povedali pred turnajom, hrali sme celých 60 minút a s víťaznou mentalitou. Ten Šimonov zákrok bol skvelý, zákrok, ktorý urobí zápas. Celkovo chytal výborne a výrazne pomohol mužstvu k víťazstvu."

Roman Faith, útočník a strelec víťazného gólu SR: "Pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo na začiatok turnaja. Hlavne, že sme strelili gól, lebo sme sa predtým trápili v koncovke. V bránke bol výborný Šimon. Na každom turnaji potrebujeme, aby nás podržal brankár a aby sme mali šancu hrať so silnejšími súpermi ako je napríklad Kanada. Emócie v kabíne boli od začiatku víťazné, nebola tam nejaká nervozita. Celý čas sme čakali na veľkú šancu, nakoniec sa to tam odrazilo mne a bol to víťazný gól."

"Bol to dosť ťažký záver zápasu. Už som ani veľmi nevládal a dostával som kŕče, ale chalani hrali veľmi obetavo, hádzali sa do striel a veľmi mi pomohli. Pri tom zákroku bola predo mnou skrumáž, Švajčiari vystrelili od modrej a ja som nevedel presne, kam sa ten puk odrazil. Až v poslednej chvíli som zbadal, že išiel doprava, tak som sa tam odrazil a mal som lapačku na správnom mieste. Táto výhra bola pre nás veľmi dôležitá. Som vďačný za túto možnosť, že som mal šancu hrať ako prvý brankár, čo sa neočakávalo. Ten zákrok mi pomohol, ale nebolo to len o ňom. Na konci mi veľmi pomohli chalani. Od začiatku do konca sme bojovali, bola to ukážka tímového ducha a práce."pondelok 28. decembra 00.00 SEČ: Slovensko – Kanadautorok 29. decembra 3.30: Slovensko – Nemeckostreda 30. decembra o 20.00: Fínsko - Slovensko