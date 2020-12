Vo Francúzsku potvrdili prvý prípad nákazy mutáciou novému koronavírusu: Muž nemá žiadne príznaky

Vo Francúzsku potvrdili prvý prípad nákazy mutáciou novému koronavírusu, ktorá sa považuje za vysoko infekčnú a po prvý raz sa objavila v Británii. Oznámilo to v piatok francúzske ministerstvo zdravotníctva, informuje agentúra AFP.

Nakazená osoba má francúzske občianstvo, no žije v Spojenom kráľovstve. Ako spresnil rezort zdravotníctva, nemá žiadne symptómy ochorenia COVID-19 a nachádza sa v domácej izolácii v meste Tours v strednej časti Francúzska. Do Francúzska nakazená osoba, ktorú úrady bližšie neidentifikovali, no podľa agentúry Reuters ide o muža, pricestovala z Londýna 19. decembra a o dva dni neskôr ju na prítomnosť vírusu testovali v nemocnici.

Zravotnícke úrady podľa vyhlásenia ministerstva dohľadali kontakty nakazeného pacienta. Všetky osoby, u ktorých to bude nevyhnutné, pôjdu tiež do karantény. Ministerstvo dodalo, že špeciálne laboratóriá v Pasteurovom inštitúte v Paríži vyhodnocujú aktuálne niekoľko ďalších pozitívnych vzoriek, ktoré naznačujú, že by mohlo ísť takisto o rovnakú mutáciu koronavírusu.

Britský premiér Boris Johnson minulý týždeň oznámil, že nová mutácia koronavírusu je infekčnejšia o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bola odolná voči existujúcim vakcínam.

Prípady novej mutácie koronavírusu sa už objavili aj v Juhoafrickej republike či Nemecku a v piatok päť prípadov nákazy potvrdilo aj Japonsko. Pre výskyt nebezpečnej verzie koronavírusu obmedzili dopravné spojenia s Britániou desiatky krajín vrátane Francúzska. To hranice s Britániou uzavrelo minulú nedeľu a opäť ich otvorilo až v stredu večer.