Prechádzky po pláži alebo tréning? Hrašnová trávi sviatky na Tenerife

Predstavte si, že namiesto tradičnej prípravy Vianoc a chladného počasia sa prechádzate po pláži a vianočný stromček si postavíte z piesku.

Takúto vianočnú romantiku na Kanárskych ostrovoch zažila najlepšia slovenská kladivárka Martina Hrašnová spoločne s dcérou Rebekou a aj ďalšími slovenskými atlétmi na Tenerife. Plány im zmenil koronavírus, preto sa rozhodli neplánovane si predĺžiť tréningový pobyt až do 2. januára 2021.

"Rozhodla som sa využiť dobré tréningové podmienky, keďže doma v Banskej Bystrici by som to mala momentálne dosť zložité. Navyše dcérka Rebeka má teraz prázdniny, tak som to skombinovala,“ vysvetlila Hrašnová, bronzová kladivárka z MS 2009, na webe atletika-sk. Kladivárska stálica, ktorá už dve desaťročia patrí do svetovej špičky - najskôr juniorskej, neskôr seniorskej - trénovala aj 24. decembra. "Napriek pôstu mi tréning vyšiel,“ podotkla.

Na Tenerife zostali počas Vianoc Martina Hrašnová, Alexandra Bezeková, Stanislava Škvarková s trénerom a manželom v jednej osobe Michalom Škvarkom a aj jeho ďalší zverenec - trojskokan Tomáš Veszelka. Domov sa nevrátila ani talentovaná vytrvalkyňa Líza Hazuchová, ktorá sa na ostrovoch v Atlantiku pripravovala s triatlonistami.

"Atmosféra síce bola slávnostná, približne dve desiatky nemeckých dôchodcov si zaspievali aj koledy, ale ani trochu mi to nepripomínalo náš tradičný štedrý večer. Keďže kostoly sú zatvorené aj na Tenerife, na večernú omšu sme si počkali v televízii. Takto bez rodiny to boli asi moje najzvláštnejšie Vianoce,“ priznala Hrašnová.

Dvadsiateho piateho mala špičková kladivárka voľno. Spoločne s dcérkou sa preto chystala na výlet na juh ostrova do Arony za ďalšími slovenskými atlétmi - tréningovou skupinou Michala Škvarku. Kým koučova manželka, slovenská prekážkarská rekordérka na 100 m Stanislava Škvarková, trénovala aj na Štedrý deň, jeho ďalší zverenec, trojskokan Tomáš Veszelka si užíval vopred plánované voľno. Sviatočný deň venoval najmä svojej priateľke, šprintérke Alexandre Bezekovej, ktorá sa takisto pripravuje na Tenerife.

"Piesková pláž, oceán, teplo - prvý raz v živote som nepociťoval vianočnú náladu,“ priznal tréner Michal Škvarka. "Hoci na uliciach sa už pred niekoľkými dňami objavila sviatočná výzdoba, v nás to veľmi vianočnú atmosféru nevyvolávalo. Ale tieto netradičné Vianoce nám neprekážajú. Prispôsobili sme sa momentálnej situácii u nás a využili sme možnosť predĺžiť si sústredenie. Myslím si, že sme spravili najlepšie rozhodnutie, aké sme mohli," dodal Škvarka.

Michalova "polovička“ si aj v sviatočný deň obula tretry - manžel jej naordinoval úseky. Večer si potom dopriali kapustnicu na slovenský spôsob. "Šport nepozná sviatky či voľné víkendy. Trénovali sme ako každý iný deň. Tomáš mal špeciálne vianočné voľno, jednoducho jemu to takto vyšlo podľa plánu," zakončil Škvarka na webe SAZ.