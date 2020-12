Bývalá opora radí United: Nových hráčov by nemali nakupovať bezhlavo

Anglický futbalový klub Manchester United by mal byť aktívny na januárovom prestupovom trhu iba v prípade, že bude k dispozícii "správny hráč".

V podcaste televízie Sky Sports to uviedol bývalý kapitán a obranca "červených diablov" Gary Neville, podľa ktorého by mohol klub zažiť naozaj vydarenú sezónu.

Zverenci trénera Oleho Gunnara Solskjaera ťahajú šnúru troch víťazstiev, naposledy zdolali vo štvrťfinále EFL Cup-u Everton 2:0 a postúpili medzi najlepšiu štvoricu. Darí sa im aj v Premier League, v ktorej figurujú na 3. mieste. Na vedúci Liverpool strácajú päť bodov a na druhý Leicester len bod, pričom majú oproti súperom zápas k dobru. Už v sobotu ich čaká šláger práve na pôde "Foxes" a v prípade triumfu sa môžu posunúť na druhú priečku. Neúspešné však bolo ich ťaženie v Lige majstrov. United prehrali posledné dva zápasy H-skupiny, doma s Parížom Saint-Germain 1:3 a v Lipsku 2:3, čo ich stálo účasť v jarnej vyraďovačke.

Dlhoročný líder tímu Gary Neville si aj preto myslí, že Solskjaer potrebuje vylepšiť svoj káder, no nie za každú cenu: "Manchester United by sa mal zamerať na prestupový trh, len ak tam nájde toho správneho hráča. Ak tam taký nebude, nemali by panikáriť. V posledných rokoch robia prestupy už o trochu lepšie."

Podľa Nevilla sa v uplynulých týždňoch výkony Manchestru výrazne zlepšili, no hráči ešte nehrajú ako jeden tím, čo si vyžiada viac času. "Majú skupinu hráčov s veľkým charakterom a kvalitou. Ešte sa úplne nesformovali ako jeden celok, ale zlepšujú sa, sú silnejší a vedia vyhrávať zápasy. Pred dvoma alebo tromi týždňami ste sa pozreli na tento tím a pomysleli si, že to bude opäť ťažká sezóna. Vypadli z Ligy majstrov a výkon v prvom polčase vo West Hame bol naozaj zlý, bol som tam. Začali sa vynárať otázniky nad zotrvaním trénera. Nie však u mňa, vždy som si myslel, že Ole by mal zostať minimálne do konca tejto sezóny. Po víťazstve v Evertone sa situácia zmenila a ak Manchester uspeje aj v Leicestri, získa dôležitú sebadôveru," uviedol.

Po dobrých výkonoch čelil Solskjaer i otázkam, či považuje svoj tím za ašpiranta na titul. Tie však zmietol zo stola s tým, že o tom sa s hráčmi vôbec nerozprávajú. I Neville si myslí, že na takéto úvahy je ešte priskoro. "Solskjaer je stále v období, v ktorom si buduje dôveru. Ak by nezdolali Everton, zase by sa hovorilo o tom, že United opäť nezískajú trofej. Na druhej strane, ak dokážu vyhrať v Leicestri, zvíťazia aj v zopár ďalších dueloch v novom roku, budú mať šancu na naozaj dobrú sezónu. Ambíciou pred štartom ročníka bolo dostať sa bližšie k Liverpoolu a Manchestru City, a to sa zatiaľ darí," dodal bývalý kapitán United.