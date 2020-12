Bratislava ide zeleným smerom: Odporúčajú inak narábať s odpadom, takto môžete ušetriť kopu miesta

Bratislavská Petržalka sa pridáva k výzve stláčania odpadov pred ich vyhodením.

Upozorňuje, že napríklad stlačením papierového odpadu je možné ušetriť až 80 percent priestoru. Poukazuje na to najmä v období vianočných sviatkov, keď končí v kontajneroch v krátkom čase viac obalového materiálu ako inokedy, najmä plastového či papierového. Mestská časť o výzve informuje na svojej webovej stránke.

"Výsledkom stlačeného odpadu v nádobách na triedený odpad je väčšia kapacita samotnej nádoby. Vďaka tomu neskončí odpad vhodný na recykláciu medzi komunálnym odpadom," vysvetľuje Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Mestská časť preto obyvateľov vyzýva, aby použité obaly pred ich odhodením stlačili do najväčšej možnej miery.

Na zodpovedné nakladanie s odpadom, ale aj na dbanie na to, aký obsah umiestňujeme do smetných nádob, apeluje aj organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK. Ľudí počas vianočných sviatkov vyzýva, aby sa správali v tomto smere zodpovedne. Týka sa to nadrozmerného odpadu, ako napríklad papierových škatúľ, ale aj plastového odpadu. "Stáva sa, že veľa nestlačených plastových fliaš sa už do žltej nádoby nezmestí, hromadí sa preto vedľa nádob alebo sa vhodí do inej nádoby na triedené zložky odpadov, čím dochádza k znehodnoteniu iného odpadu," konštatuje spoločnosť.