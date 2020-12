Ako oslavovali Vianoce slovenskí športovci? Fotky pred stromčekom, Haraslín odhalil pohlavie potomka

Sociálne siete boli počas vianočných sviatkov plné rodinných fotografií a vyzdobených vianočných stromčekov.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Inak tomu nebolo ani pri slovenských športovcoch. Mnohí z nich sa ukázali v kruhu najbližších a pochválili sa aj nádherne dekorovanými vianočnými stromčekmi.



Futbalista Lukáš Haraslín navyše na fotografii odhalil pohlavie bábätka, ktoré s priateľkou čakajú. „Malo by sa to narodiť v apríli. Frajerka však predo mnou tají, čo to bude. Ona to vie, ja nie,“ povedal nedávno pre Nový Čas Lukáš, keď oznamoval radostnú novinu. „Asi čaká, že vystrelím nejaký balónik, ktorý sfúkne a bude modrý. Som futbalista, takže verím, že to bude chalan. Pýtať sa preto na meno je zatiaľ zbytočné. Hlavne nech je to zdravé. Vraj sa to dozviem vo forme nejakého prekvapenia.“

Nakoniec prišlo pod vianočný stromček. Futbalista môže nakupovať chlapčenské kopačky, čaká totižto synčeka.