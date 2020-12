Minister Doležal bilancuje rok 2020: Povedať, že som hrdý, zatiaľ nemôžem

Začiatok funkčného obdobia v tomto roku bol naozaj netradičný. Všetky prvotné rozhodnutia vo veľkej miere ovplyvnila mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý tak zhodnotil rok 2020.

Poznamenal, že rozhodnutia a zmeny zákonov súviseli so zmierňovaním negatívnych dosahov pandémie v oblastiach, ktoré ministerstvo zastrešuje. "Snažili sme sa pružne reagovať na pomoc autodopravcom a medzinárodnej doprave vo všeobecnosti, keďže ich nevyhnutnosť sa ukázala najmä v čase mimoriadnej situácie, keď bolo potrebné zabezpečiť zásobovanie tovarov a služieb na Slovensko," priblížil s tým, že rezort podporil aj poštových doručovateľov, ktorí rovnako museli stáť v prvej línii.

"Popritom to bola práca na príprave spustenia nového mýtneho systému, čo považujem za svoju prioritu, rovnako naštartovanie procesov na ďalších stavbách, najmä D1 a D3, ale aj pokračovanie D4 R7," dodal Doležal.

Podotkol, že po príchode na ministerstvo si predsavzal pohnúť s najväčšími problémami - mýtny systém, tunel Višňové, dostavba D1 z Bratislavy do Košíc a zvýšenie záujmu o železničnú dopravu. "Všetko je v štádiu riešenia, takže povedať, že som na to hrdý, zatiaľ nemôžem. Verím však, že ak pôjdu veci dobrým tempom, po skončení môjho funkčného obdobia budem spokojný s vykonanou prácou," myslí si.

Zároveň poukázal na to, že do ťažkej situácie sa v tomto roku dostal cestovný ruch. Pripomenul, že spustili schému pomoci cestovnému ruchu v celkovom objeme 100 miliónov eur. "Subjekty môžu žiadať o finančnú pomoc za každý mesiac od apríla 2020 až do konca roka 2021. Myslím si, že to síce trvalo, ale toto im skutočne pomôže viac, ako jednorazové príspevky. Pevne verím, že budúci rok prinesie zlepšenie situácie tak, že sa cestovný ruch bude môcť naplno naštartovať," zdôraznil minister.