Černák si zahrá prvý zápas novej sezóny: Takto vyzerá úplne zmenená koncepcia NHL

Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje v noci z 13. na 14. januára SEČ piatimi zápasmi.

Obhajcovia Stanleyho pohára z Tampy Bay Lightning nastúpia v úvodný deň v domácej aréne proti Chicagu Blackhawks, Philadelphia privíta Pittsburgh, Montreal nastúpi v jednom z dvoch kanadských derby v Toronte, v druhom bude Edmonton hostiť Vancouver a St. Louis sa predstaví na ľade Colorada.

Vedenie NHL a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli, že nová sezóna odštartuje 13. januára, pričom v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov, dokopy sa uskutoční 868 duelov a bude sa hrať aj kanadská divízia. Základná časť sa skončí 8. mája, v play off bude štartovať 16 tímov v tradičnom formáte na štyri víťazné zápasy. Štart sezóny odložila pandémia koronavírusu.

Tréningové tábory odštartujú už 3. januára, no nebudú sa konať predsezónne prípravné zápasy. Sedem tímov, ktoré sa nezúčastnili na reštarte sezóny 2019/2020, môžu spustiť svoje prípravné kempy už 31. decembra.

Každý tím vo Východnej, Centrálnej a Západnej divízii odohrá osem duelov s každým zo svojich divíznych súperov. Sedem kanadských klubov v Severnej divízii odohrá s ostatnými tímami tejto skupiny deväť alebo desať stretnutí. Do play off postúpia štyri najlepšie mužstvá z každej divízie. Prvé dve kolá vyraďovačky sa uskutočnia v rámci divízií, pričom prvý tím bude hrať so štvrtým a druhý s tretím.

Štyri kluby, ktoré postúpia z 2. kola do semifinále, budú nasadené podľa celkového počtu bodov v ZČ. Šampión by mal byť známy najneskôr 9. júla. Vedenie ligy plánuje, že sa zápasy budú konať v domovských štadiónoch jednotlivých tímov, no je pripravené usporiadať ich aj v neutrálnych arénach v "bublinách" v rámci divízií, ak to bude nevyhnutné.

Zloženie divízií pre ročník 2020/2021

Severná divízia: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg

Západná divízia: Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas

Centrálna divízia: Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay

Východná divízia: Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington