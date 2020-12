Slobodná mamička († 29) zomrela na Štedrý deň: Najťažšie životné rozhodnutie

Smutná správa priamo na Štedrý deň. Mladej mamičke Jennifer v roku 2019 lekári diagnostikovali zákernú chorobu motorických neurónov. Odvážna mama dvoch dievčat bojovala s chorobou ako levica, avšak napriek všetkému svoj boj prehrala.

Ako uvádza portál Mirror, Jennifer Bell mala len 29 rokov, keď si musela od lekárov vypočuť zdrvujúcu správu. Trpela zriedkavým ochorením motorických neurónov, čo je choroba, ktorá spôsobuje oslabenie svalov. Jennifer zo škótskeho Milngavie však bojovala pre svoje dve dcérky Georgiu (9) a Kacey (1).

To najhoršie prišlo priamo na Štedrý deň. Matka dvoch krásnych dievčat Jennifer svoj boj prehrala. „S veľmi ťažkým srdcom vám oznamujem, že moja krásna dcéra Jennifer pokojne odišla v skorých ranných hodinách,“ povedal jej otec David Bell s ťažkým srdcom.

Slobodná matka Jennifer sa odmietala podvoliť svojmu ochoreniu a chcela tu byť pre svoje dcérky naplno. Z posledných síl im splnila to, po čom vždy túžili. Zobrala ich na vysnívaný výlet do Disneylandu a usporiadala im tie najkrajšie oslavy narodenín.

Jennifer napriek diagnóze v roku 2019 vyštudovala ošetrovateľstvo s poruchami učenia. V tom čase bola v siedmom mesiaci tehotenstva s Kacey, keď si jej príbuzná všimla, že rozpráva, akoby mala strojček na zuboch. Všetky príznaky pripisovala tomu, že bola slobodná matka v očakávaní, prezenčne študovala a po nociach pracovala. Keď priviedla na svet Kacey, jej reč sa zhoršila.

Praktická lekárka jej povedala, že poruchy reči po pôrode môžu spôsobovať hormóny a povedala jej, aby prišla o 8 týždňov. V marci jej lekári oznámili hrozivú diagnózu a predpovedali jej 9 mesiacov života. Nedokázala rozprávať, prehĺtať vodu alebo jesť bez toho, aby sa dusila. Keď vo svete vypukla pandémia koronavírusu a musela zostať zavretá doma, priznala, že je z toho extrémne vyčerpaná.

Keď sa jej stav zhoršil, Jennifer urobila to najťažšie rozhodnutie. Presťahovala sa do hospicu, kde mala prežiť svoju „poslednú životnú kapitolu“. Priznala sa, že keď opustila svoje dcéry, zlomilo jej to srdce, ale chcela, aby si pamätali ich mamu a nie jej chorobu.

Pred odchodom do hospicu vytvorila svojim dcéram pamätné krabičky k 18. a 21. narodeninám a tiež odložila darčeky pre svoje budúce vnúčatá, aby bola súčasťou ich budúcich životov. Jennifer strávila posledné mesiace života osvetou o vážnej chorobe motorických neurónov. „Ukázala nám pravý význam statočnosti a sily, nech sa deje čokoľvek,“ povedali blízke kamarátky na jej počesť.