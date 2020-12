Pivovar vyrobil k Messiho rekordu limitovanú edíciu: Pivo dostali brankári, ktorí od Lionela inkasovali gól

Kampaň storočia! Aj takto by sa dal nazvať počin, ktorý má na svedomí pivovar Budweiser. Tí sa rozhodli pri príležitosti Messiho rekordu vyrobiť špeciálnu edíciu piva s ešte špeciálnejším zámerom.

Argentínsky futbalista Lionel Messi len prednedávnom strelil svoj 644. gól v profesionálnej kariére. Tým vyrovnal dosavadný rekord Brazilčana Pelého.Každá fľaša má svoje jedinečné číslo, ktoré symbolizuje daný gól., ktorým kedy Messi strelil gól. Brankári sú tak v tejto kampani tiež jedineční, pretože všetci majú svoju fľašu. Na Messiho gól tak nikdy nezabudnú.Na to už musí nájsť odpoveď každý gólman.. Ten sa s fľašami odfotil a so zážitkom sa podelil s fanúšikmi. Z jeho výrazu je ale viac než jasné, že odpoveď na otázku, či takýto darček poteší alebo urazí nie je jednoduché nájsť. Pocit zvláštnosti umocňuje aj vianočné obdobie, kedy by brankár čakal príjemnejšie dary, než si pripomínať svoju najväčšiu nočnú moru aj mimo ihriska.