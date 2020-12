Hodia konečne Brexit za hlavu? Leyenová o dohode: Vyplatilo sa za ňu bojovať

Dohoda Európskej únie s Britániou je dobrá, spravodlivá a vyvážená a vyplatilo sa za ňu bojovať. Na tlačovej konferencii to dnes povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

EÚ podľa nej teraz môže nechať brexit za sebou, Británia pre ňu bude ale naďalej partnerom a spojencom.

"Bola to dlhá a krivolaká cesta. Dosiahli sme ale dobré dohody. Je to spravodlivá, je to vyvážená dohoda," uviedla von der Leyenová. Uzavretie dohody o budúcich vzťahoch podľa nej bolo správne a zodpovedné z oboch strán.

Dohoda, ktorou sa dnes podarilo dojednať, podľa šéfky Európskej komisie nechráni len záujmy EÚ, ale aj záujmy Británie. "Bude solídnym základom pre nový začiatok s dlhoročným priateľom," dodala.

Európska únia podľa von der LEYEN ukázala v rokovaniach jednotu a silu. "Môžeme konečne nechať brexit za sebou a Európa sa môže ďalej posúvať dopredu," zdôraznila. Dohoda podľa šéfky EK obsahuje zásadné opatrenia pre prípad, že sa jej niektorá zo strán nebude riadiť.

Hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier označil dnešok za deň úľavy, ktorý je ale poškvrnený aj smútkom nad odchodom Británie z EÚ. Teraz sa podľa neho musí k dohode vyjadriť jednotlivé členské krajiny a tiež Európsky parlament.