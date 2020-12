Slovensko sa blíži k svetovému unikátu: Uvidíme v Tipos extralige budúcu draftovú jednotku?!

V slovenskej najvyššej hokejovej lige sa doposiaľ vystriedalo množstvo zvučných mien, ktoré si neraz zahrali aj najprestížnejšiu ligu sveta, NHL.

A to sa aktuálne rysuje ako dohľadná budúcnosť. Informáciu o pôsobení možnej draftovej jednotky priniesol hokejportal.net.



Jeho meno je Brandt Clarke (17). Práve mladý Kanaďan patrí do užšieho výberu hráčov, ktorí sú horúcimi kandidátmi na budúcoročnú draftovú jednotku. Na Slovensko by okrem mladého obrancu mal zavítať aj jeho starší brat Graeme Clarke (19). Taktiež talentovaný útočník bol dokonca v roku 2019 z 80. Miesta draftovaný New Jersey Devils. Ich slovenské pôsobisko zatiaľ nie je známe, no pravdepodobne by sa mali predstaviť v rovnakom tíme.