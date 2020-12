Kouč Slavie sa zastal Guľu: Adrián je top človek, špičkový odborník

Budúcnosť slovenského trénera Adriána Guľu na lavičke futbalistov Plzne v najvyššej českej súťaži je aktuálne viac ako otázna.

Viktorii totiž nevyšla jesenná časť sezóny a deň pred Vianocami doma podľahla obhajcovi titulu a lídrovi ligy Slavii Praha 0:1. Plzeň je v tabuľke až na 9. pozícii so stratou pätnástich bodov na prvú priečku.

"Deviate miesto je veľmi veľmi zlé a jednoznačne nezodpovedá ambíciám klubu a kvalite hráčov," povedal Guľa po štvrtkovej prehre podľa webu iDnes.cz.

Hlavný kouč Plzne podčiarkol, že výsledky sa nedostavili napriek tomu, že jeho zverenci šli na maximum. "Už v novembri sme rozdávali vianočné darčeky, okrem Slovácka však žiadny súper nebol lepší než my. Postrácali sme jednoduché zápasy a ľahké body. Je to veľmi zlé a ja za to nesiem zodpovednosť," poznamenal Adrián Guľa.

Aktuálne je otázne, či sa po vianočných sviatkoch vráti ku kormidlu Plzne. Vedenie klubu ho totiž možno už čoskoro odvolá z funkcie, šušká sa o tom už nejaký čas. Opak však tiež môže byť pravdou. Na obranu slovenského kouča sa v utorok večer postavil tréner víťaznej Slavie Praha Jindřich Trpišovský. "Nechcem sa Plzni do toho veľmi pliesť, ale všeobecne by som si prial, aby bola v Česku väčšia trpezlivosť s trénermi," poznamenal podľa iDnes.cz Trpišovský.

Priamo na adresu Guľu poznamenal: "Adrián je top človek, raz sme sa náhodne stretli na dovolenke, strávili spolu nejaký čas a dosť sa rozprávali o futbale. Je do toho mimoriadne zapálený, sledoval som už jeho prácu v Žiline. Radím ho medzi špičkových odborníkov."

Napriek priepastnému bodovému rozdielu v tabuľke si kouč Slavie nemyslí, že Plzeň už jen von z hry o titul. "Vlani sme tiež zvíťazili v Plzni 1:0 a v jeseni sme viedli aj o 16 bodov a napokon bol v lete rozdiel aj šesťbodový. Myslím si, že v zime sa dajú dokopy, rozhodnuté ešte určite nie je," dodal Trpišovský