Obranca Interu Milan Škriniar ukončil čakanie na gól: Ten pocit mi už chýbal

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar (25) neskóroval v drese Interu Miláno takmer tri roky, v stredu však rozhodol o víťazstve svojho klubu v záverečnom stretnutí tohto roka.

V 69. minúte strelil hlavičkou víťazný zásah v zápase 14. kola najvyššej talianskej súťaže na pôde Hellasu Verona (2:1) a gólu sa dočkal po 1033 dňoch.

Dvadsaťpäťročný obranca sa presadil prvýkrát od februára 2018, keď rozvlnil sieť Beneventa. Interu tým zabezpečil siedme ligové víťazstvo za sebou.

"Vedeli sme, že proti Verone to bude náročný zápas, na jej pôde sa vždy hrá veľmi ťažko. Tento tím spôsobuje problémy každému súperovi, som rád, že my sme to zvládli a rok sme zakončili víťazne. Gólový pocit mi už chýbal, no najviac ma teší triumf kolektívu. Celé mužstvo vrátane mňa tvrdo pracuje, vzadu sme si už zvykli na hru v troch členoch. Teraz si môžeme oddýchnuť a potom sa do toho znova pustíme," povedal Škriniar pre oficiálny web Interu.

Inter má na konte 33 bodov a na niekoľko hodín sa dostal aj na čelo tabuľky. Mestský rival AC Miláno však doma zdolal Lazio Rím 3:2 vďaka gólu Thea Hernandeza z nadstaveného času a vedie o bod.

"Najdôležitejšie je, že sme udržali kontakt s čelom tabuľky. Dosiahli sme siedme ligové víťazstvo v sérii, to musí posilniť našu morálku a naše sebavedomie. Takto by sme mali pokračovať, Serie A je vždy veľmi náročná a v tomto špecifickom období ešte viac. Stratiť body môžete proti akémukoľvek súperovi, ukázali sme naše odhodlanie zvíťaziť, nepoľavili sme a nevzdali sme sa. V tomto nasadení musíme vydržať až do záverečného zápasu sezóny," zdôraznil tréner Interu Antonio Conte.

Na piatej priečke, ale o bod pred majstrovským Juventusom Turín, figuruje SSC Neapol. S rokom 2020 sa rozlúčil remízou domácou remízou s FC Turín 1:1, keď bod pre "Partenopei" zachránil v tretej minúte nadstaveného času kapitán Lorenzo Insigne. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka presedel duel na lavičke náhradníkov Neapola. Sassuolo Calcio zvíťazilo na pôde Sampdorie Janov 3:2, krídelník Lukáš Haraslín nastúpil za hostí v 87. minúte.