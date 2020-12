Generálka Slovákom vôbec nevyšla: Českí mladíci nám naložili poltucet

Debakel! V jedinom prípravnom zápase pred MS v kanadskom Edmontone, utrpeli slovenskí hokejisti do 20 rokov vysokú prehru. S rovesníkmi z Česka podľahli 0:6.

Česi rozhodli o výhre už v prvej tretine, ktorú vyhrali hladko 3:0. Po zápase mali tréneri podľa pôvodného plánu uzavrieť konečnú nomináciu. Rozhodnutie ale presunuli na Štedrý deň dopoludnia edmontonského času.

Slovákov čaká už v piatok 25. decembra o 20.00 SEČ otvárací zápas šampionátu proti Švajčiarom.

Slovensko „20” - Česko „20” 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Góly: 8. Novák (Has, Svozil), 15. Teplý (Vitouch), 20. Raška (Pytlík, Svozil), 40. Pytlík (Klikorka, Teplý), 45. Gut (Raška, Haš), 58. Mužík (Gut, Svozil).

Vylúčení: 6:1 na 2 min, navyše Turan (SR) 10 min za vrazenie na mantinel a Kňažko (SR) 5+DKZ za napadnutie a Raška (ČR) 5+DKZ za narazenie zozadu. Presilovky: 0:2. Oslabenia: 0:0.

Zostavy:

SR: Hlavaj (34. Latkóczy) - Mudrák, Golian, Stacha, Kňažko, Š. Nemec, Petrovický, Turan, Bečár - Mrázik, Jellúš, Faith - Chromiak, Myklucha, Slafkovský - Mešár, Sojka, Turanský - Kolenič, Eliaš, Kašlík.

ČR: Malík - Kučeřík, Krutil, Svozil, Haš, Klikorka, Jiříček, Suhrada, Kubíček - Teplý, Myšák, Vitouch - Mužík, Pytlík, Přikryl - Raška, Gut, Novák - Koffer, Najman, Rychlovský - Lang, Beránek.

Hlasy po zápase (zdroj: hockeyslovakia.sk):

Róbert Petrovický, tréner SR 20: "Začiatok sme mali pomerne dobrý. Vytvorili sme si šance, ktoré sme nevyužili, čo bola škoda. Mužstvu by to pomohlo. Od druhej polovice prvej tretiny bol súper efektívnejší a využil príležitosti, ktoré mal. Do kabíny sa nám išlo ťažko po krutejšom výsledku. Chceli sme pracovať na prvom góle, aby sme ho dali, ale druhá tretina nám príliš nevyšla. Mali sme síce dve, tri príležitosti, ale bez efektu. Navyše hra bola kúskovaná a museli sme viac brániť, ako prechádzať do útoku. Treba si zápas ešte raz pozrieť a prediskutovať, aké dobré veci sme urobili a čo musíme zlepšiť smerom k prvému ostrému duelu na šampionáte."

Samuel Hlavaj, brankár SR: "Prvých desať minút sme hrali dobrý hokej. Korčuľovali sme, stíhali sme s nimi. Potom sme začali byť nedisciplinovaní. V ten moment sa pre nás zápas skončil."

Michal Mrázik, útočník SR: "Prvých desať minút sme boli dobrí. Po nich sme začali zbytočne a hlúpo faulovať. Je vždy ťažké hrať zápas s vysokým počtom oslabení, ktoré stoja veľa síl. Nechcem povedať, že sme odišli fyzicky, pretože na zápas sme boli dobre pripravení aj psychicky. Oslabenia a najmä prvá tretina však duel zlomili. My sme hrali dobrý hokej, oni dávali góly. To nás položilo. Treba však dodať, že brankári, Samo aj Šimon, nás ešte viackrát podržali. Musíme zlepšiť prístup k hre."