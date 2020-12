Simona Salátová patrí k ženám, ktoré si vedia vystreliť z čohokoľvek a častokrát si servítku pred ústa neberie. Stand up komička predviedla svoje vtipné hlášky aj v silvestrovskom vydaní talkšou Neskoro večer, kde si na paškál vzala nielen Vianoce, no aj Slovákov a koronu. Z jej slov puknete od smiechu! Malú ochutnávku si pozrite v našom videu, no nenechajte si rozhodne ujsť ani Neskoro večer na Silvestra o 22.45 na Jednotke.