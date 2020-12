Joshua sa odhodlal k veľkému kroku: Ak by sa to stalo mne, bol by som zničený

Britský profesionálny boxer Anthony Joshua (31) podporil šesťcifernou sumou amatérske federácie v Anglicku, Walese a Škótsku.

Počas pandémie koronavírusu došlo k zatvoreniu niektorých klubov a box sa nedostal na zoznam športov, ktorým britská vláda v novembri rozdelila 300 miliónov libier.

Tridsaťjedenročný Joshua korunoval svoju amatérsku kariéru zlatou medailou na olympijských hrách v Londýne 2012. "Bez základov by nebol žiadny Anthony Joshua. Dúfam, že sme nestratili nasledujúcu generáciu boxerov, ak by som mal teraz 18 rokov a zatvorili by moju telocvičňu, bol by som zničený. Nejde len o finančnú pomoc, snažím sa motivovať mladých tým, že medzi nich prídem, ukážem im opasky a zatrénujem si s nimi," povedal Joshua pre BBC. Peniaze poputujú klubom v najväčších problémoch.

Brit prešiel na profesionálnu dráhu po zisku zlatej olympijskej medaily. Majstrom sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii sa prvýkrát stal o štyri roky neskôr a v súčasnosti vlastní tituly organizácií WBA, IBF aj WBO. Štvrtý z najprestížnejších opaskov drží jeho krajan Tyson Fury a stretnutie so šampiónom WBC by bolo najväčším súbojom roka 2021. Obaja rivali začínali medzi amatérmi.

"Pozeral by sa celý svet a som si istý, že k tomu dôjde.dodal Joshua, ktorý by uprednostnil domáce dejisko pred lukratívnou zahraničnou destináciou:, dovtedy by sme mali čas vyhodnotiť tunajšiu situáciu s pandémiou ochorenia COVID-19. Nastúpim kedykoľvek a kdekoľvek, kým však nepodpíšeme kontrakt, nebudem o tom viac hovoriť."