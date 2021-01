Chlapec sa odfotil ako astronaut a netušil, čo príde: Vďaka fotke sa mu splnil životný sen

Je to malý krok pre ľudstvo, ale obrovský skok pre malého chlapca. Splnil sa mu sen, keď mu napísal známy astronaut Tim Peake.

Stanley Williams (6) z Gloucesteru má úžasné vedomosti o vesmíre a túži sa stať astronautom. Vášeň pre vesmír v sebe objavil, keď mu jeho mama Laura začala čítať knihy o kozme pred spaním, a teraz má priam encyklopedické vedomosti o oblohe a vzdialených galaxiách.

Nedávno sa malý Stanley zúčastnil vesmírnej výstavy v britskom Gloucesteri. Na sebe mal skafander ako pravý astronaut. Fotografia, ktorá chlapca zachytáva stojaceho pod obrovským modelom Zeme, bola tak podarená, že zaujala aj samotného Tima Peaka, astronauta Európskej vesmírnej agentúry a bývalého člena posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ten sa mu rozhodol osobne napísať.

Stanley bol veľmi naradostený, že dostal správu od svojho veľkého hrdinu. Dojemný odkaz znel: „Ahoj Stanley, som rád, že zdieľaš rovnakú vášeň pre vesmír, ako ja. Stať sa astronautom si vyžaduje veľa práce a času.“

Laura (37) a jej manžel Andy (37) sú neuveriteľne hrdí na Stanleyho a jeho staršieho brata Harryho (8). O svojom mladšom synovi povedala: „Stanley rád pozerá do neba, robí to už od svojich troch alebo štyroch rokov. Vie toho viac ako ja alebo väčšina ľudí. Pozná všetky fakty, koľko mesiacov má planéta, všetky malé podrobnosti. Je ako špongia. Nasáva do seba všetko a na svoj vek je neuveriteľne dobrým čitateľom"