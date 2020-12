Má to Guľa v Plzni zrátané? Ďalšie zakopnutie, tentoraz so suverénnou Slaviou

Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v poslednom zápase jesennej časti najvyššej českej súťaže doma so Slaviou Praha 0:1.

O triumfe hostí rozhodol v 26. minúte Nicolae Stanciu. Úradujúci majster ligy "prezimuje" na čele tabuľky bez prehry so šesťbodovým náskokom pred Jabloncom, navyše má duel k dobru.

Zverenci slovenského trénera Adriána Guľu prehrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov a figurujú až na 9. priečke. Na Slaviu strácajú už pätnásť bodov a na konte majú o jeden duel viac.

O tom, či slovenský tréner zostane na lavičke Plzne sa bude rozhodovať počas nasledujúcich dní. "Ešte sme sa o tom s vedením nebavili, priestor bude v najbližších dňoch. Naša pozícia je samozrejme veľmi zlá. Nezodpovedá klubovým ambíciám, ani kvalite kádra. Budeme o tom intenzívne diskutovať," povedal Guľa po zápase.

Hráči Ostravy natiahli šnúru bez prehry v najvyššej súťaži na šesť zápasov. V stredajšom stretnutí zvíťazili v Brne 1:0.

Zlín nebodoval naplno ani vo štvrtom dueli za sebou, keď na svojom ihrisku podľahol Tepliciam 2:3. V závere prvého polčasu sa v domácom drese dostal na ihrisko slovenský brankár Matej Rakovan, keď za stavu 1:2 vystriedal zraneného Stanislava Dostála. Hoci inkasoval iba raz, k bodovému zisku Zlína nepomohol.

: 39. Azevedo (z 11 m)/D. Bariš a P. Štepanovský odohrali celý zápas, J. Kotuľa nastúpil v 23. min - V. Budinský sedel na lavičke náhradníkov/: 13. Petráň, 72. Huf/Ch. Herc hral do 46. min, L. Čmelík nastúpil v 46. min a v 54. ho nahradil M. Janečka, R. Mikuš (všetci Karviná) hral od 46. min: 20. Klíma, 86. Škoda - 34. Kliment, 75. Jurečka, 80. Daníček (z 11 m)/R. Mazáň odohral celý duel a videl ŽK - P. Šimko hral do 62. min, M. Tomič hral od 70. min a P. Bajza sedel na laičke náhradníkov: 31. a 67. Janetzký - 8. a 45.+4 Mareš, 74. Radosta/M. Hlinka hral do 81. min, M. Rakovan (obaja Zlín) nastúpil v 45.+5 min: 26. Stanciu/M. Káčer za domácich hral od 86. minúty/