Banáš deň po náhlom odchode do nemocnice nahral video: Môj boj s koronavírusom

Ozval sa z nemocničného lôžka! Jozef Banáš (72), ktorý bojuje s koronavírusom, nahral video.

Spisovateľ Jozef Banáš sa koronavírusom nakazil od svojej dcéry Adely. S chorobou bojoval niekoľko dní doma, no napokon skončil v nemocnici. „Otca odviezla sanitka, pretože mal taký náročnejší priebeh covidu. Otec 10 dní ležal, ležal kým ho neodviezli so žalúdkom, ktorý nechcel prijímať potravu, nechcel piť, nechcel jesť. Absolútne to nie je bežná chrípka. Môj otec, chrípku za dva dni vyrieši, pretože môj otec je fit, na nič sa nelieči, neberie žiadne lieky. A zrazu nebol schopný sa nadýchnuť pomaly len keď išiel na záchod," opísala moderátorka.

Banáš sa deň po odchode do nemocnice na bratislavských Kramároch ozval priamo z lôžka. "Ja som nikdy nepovedal, že korona neexistuje, len som si dovolil povedať pár vecí, ktoré mainstream nepovedal," hovorí spisovateľ, ktorý pred ochorením výrazne celý vírus zľahčoval.

Spisovateľ na videu ďakuje všetkým lekárom a sestričkám, ktorí sa o pacientov s koronavírusom starajú. Zároveň dodal, že tento rok budú mať smutné Vianoce, keďže nebude so svojou manželkou ani s rodinou.