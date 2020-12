Ďalšia krajina spúšťa vakcináciu proti COVID-19: Najväčšia očkovacia kampaň v dejinách!

Mexiko začne vo štvrtok s očkovaním proti koronavírusu a stane sa tak prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá začne uplatňovať plne schválenú vakcínu.

Prvé dávky vakcíny vyvinuté firmami Pfizer a BioNTech v stredu dorazili do krajiny z belgickej továrne spoločnosti Pfizer, píše agentúra Reuters. Mexické úrady počítajú s tým, že krajina dostane do konca januára 1,4 milióna dávok. Ďalšie vakcíny v stredu schválili Argentína a Kanada.

Argentínske ministerstvo zdravotníctva ohlásilo, že schválilo používanie ruskej vakcíny Sputnik V. Argentína je po Bielorusku ešte len druhou krajinou mimo Rusko, ktoré urobila takýto krok, uvádza agentúra Reuters. V novembri krajina uzavrela zmluvu na dodávku 25 miliónov dávok tejto vakcíny. Kanada sa po USA v stredu stala druhou krajinou na svete, ktorá schválila používanie vakcíny od spoločnosti Moderna. Kanada už predtým udelila súhlas s používaním vakcíny spoločnostiam Pfizer a BioNTech. V polovici decembra premiér Justin Trudeau uviedol, že jeho krajina dostane od spoločnosti Moderna do konca roka 168 000 dávok.

Mexické úrady počítajú, že do konca marca dostanú od spoločnosti Pfizer 7,5 milióna dávok vakcíny, na ktorej Pfizer spolupracoval s nemeckou firmou BioNTech. To by malo stačiť na očkovanie zdravotníckeho personálu a časti ľudí vo veku 60 rokov a viac. "Je to najväčšia očkovacia kampaň v dejinách (Mexika)," uviedol mexický minister zdravotníctva Jorge Alcocer. Očkovacia kampaň má podľa úradov pokračovať až do marca roku 2022. Krajina podpísala zmluvy na dodávku vakcín tiež so spoločnosťami AstraZeneca a Cansino Biologics. Kvôli obavám zo zhoršenia epidemickej situácie vedenie mexického hlavného mesta v stredu rozhodlo o úplnom zákaze predaja alkoholických nápojov v reštauráciách i obchodoch v piatok a cez víkend. Minulý piatok bola v hlavnom meste vyhlásená čiastočná uzávera, zatvoriť museli reštaurácie i časť obchodov.

Mexiko vykazuje štvrtý najvyšší počet úmrtí v súvislosti s chorobou covid-19 na svete. V krajine od začiatku epidémie zomrelo 119 500 ľudí, nakazilo sa 1,34 milióna ľudí. V stredu úrady ohlásili 12 500 nových prípadov nákazy a 897 nových úmrtí za posledných 24 hodín. Podľa vlády je ale počet nakazených výrazne vyšší, než uvádzajú zdravotnícke štatistiky.