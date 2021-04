Stümpel otvorene: Prezradil, čo ho stále drží pri hokeji a kto sa stará o puk zo zlatých MS

Hoci jeho rovesníci dávno zabudli, aké je to vykorčuľovať na ľad v súťažnom zápase, on hokej stále hráva.

Po stovkách zápasoch v NHL, KHL, našej, českej či fínskej najvyššej súťaži nemá problém obliekať si dres druholigového Žiaru nad Hronom. Lebo hokej miluje a nevie bez neho žiť. Rozprávali sme sa s majstrom sveta Jozefom Stümpelom (48) a začali sme rovno životopisnou knihou, ktorá o ňom nedávno vyšla.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V knihe Posledný mohykán pomerne detailne opisujete svoju kariéru, jednotlivé zápasy, prihrávky, góly, víťazstvá i prehry. To ste len tak vyťahovali z pamäte ako nič?

Niekedy sa mi to vybavovalo pomalšie, niekedy rýchlejšie. Občas som potreboval pár dní, no aspoň som si obnovil pamäť, pospomínal. Myslím, že to je fajn, občas takto loviť v minulosti.

Takže ste mali možnosť prežiť svoj život akoby ešte raz, v skratke?

Dá sa to aj tak povedať, i keď nejaké drobnosti som tam určite zabudol dať. Uvidím, možno to ešte v budúcnosti doplním. (smiech) Ale nie, nechám to už tak.

Bolo to spomínanie príjemné?

Aj príjemné aj nepríjemné. A uvedomil som si, že nejaké veci by som v čase, keď sa diali, zmenil.

Športovci, umelci či iné známe osobnosti vo svojich životopisoch odhaľujú minulosť v rôznej miere. Vy ste nakoľko otvorili trinástku komnatu?

Otvoril som aj nejaké súkromné veci, ale zase nechcel som, aby tam bolo toho priveľa, alebo aby kniha pôsobila vulgárne. Keď sa človek púšťa do takejto knihy, musí si ujasniť, do akej miery chce útočiť, ale ja som to chcel zvládnuť s pokorou a rozumom. Samozrejme, niektoré veci som opísal, ako som ich videl ja, a druhí ľudia to môžu vidieť zo svojej strany.

Kniha o sebe samom má tú výhodu, že ste si tam mohli napísať, čo ste chceli bez toho, aby vám do toho ktokoľvek rozprával. Vy ste teda túto možnosť naplno nevyužili?

Nechcel som sa púšťať do nejakých prestreliek alebo do mediálnej vojny. Ani vystupovať v štýle, že ja mám vždy pravdu. Viem, že keď sa veci zomelú, keď sa niekomu ublíži, človek má chuť za horúca všetko riešiť. Je dobre, že som sa mohol k veciam vyjadriť s odstupom času, popremýšľať o nich. A teraz ich beriem úplne inak ako vtedy, keď sa diali.

Názov knihy odkazuje na vašu neuveriteľne dlhú kariéru. Čo presne vás stále drží pri hokeji? Príjemná rutina spojená s tréningami? Partia? Hlad po víťazstvách?

(smiech) Hokej pre mňa znamená strašne veľa. V prvom rade je to partia, keďže hokej je kolektívny šport. Je za tým kopec driny, ale sú aj úspechy, radosť. Samozrejme, pre človeka je to aj práca, ktorá ho musí baviť. Dalo by sa o tom napísať niekoľko kapitol. Úžasná je sranda v tom kolektíve, vtipy, ktoré odznejú v kabíne, príhody...

Čo hovoria lekári na pokračovanie vašej kariéry? Žiadne problémy na obzore, ktoré by vás definitívne stopli?

Lekárov treba počúvať, ale keď sa človek cíti dobre... Určité zdravotné problémy mám, trochu s pohybom, chrbát bolí, ťahá kĺb, ale snažím sa cvičením a rehabilitáciou dať dohromady. Samozrejme, treba vedieť, kedy prestať, aby človek v budúcnosti nemal ešte horšie problémy. Toto je veľmi individuálne.