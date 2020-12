Situácia sa stále zhoršuje: Česko sprísňuje opatrenia a začne s očkovaním

Česká republika prejde v nedeľu 27. decembra na najvyšší, piaty stupeň protiepidemického systému PES.

Informoval o tom v stredu podľa Deníka N a portálu Novinky.cz minister zdravotníctva Jan Blatný po zasadaní vlády. Zároveň oznámil, že očkovať proti novému koronavírusu sa v Česku začne v nedeľu ráno.

"V prípade, že by k zmenám nedošlo, koncom roka by sme sa nachádzali v situácii, keď by sme mali 15.000 novo diagnostikovaných denne a 7000 v nemocniciach. To dopustiť nechceme, nikto z nás," zdôvodnil Blatný prechod na piaty stupeň.

Opatrenia piateho stupňa PES budú zatiaľ platiť do 10. januára, potom ich kabinet opäť prehodnotí.

Od nedele sa tak zastaví prevádzka lyžiarskych vlekov. Zákaz nočného vychádzania bude platiť od 21.00 h do 05.00 h vrátane 31. decembra. "Prosíme, aby ste tento rok Silvester oslávili skôr spoločne v rodinnom kruhu," povedal Blatný.

Zatvorená bude väčšina obchodov. Výnimku budú mať obchody, ktoré predávajú základné životné potreby. Veľké reťazce však nebudú môcť predávať tovar, ktorý nepatrí k nevyhnutne potrebným artiklom. Majú sa tak zjednotiť podmienky pre veľkoobchod a maloobchod, aby menšie obchody neboli znevýhodnené. Predajne so základnými potrebami môžu byť otvorené v nedeľu, čo predtým neplatilo.

Zmenia sa aj opatrenia pre reštaurácie. Tie musia byť aj naďalej zatvorené, výdajné okienko však môžu mať po novom otvorené len do 21.00 h, odkedy platí aj zákaz nočného vychádzania.

Od 4. januára nastúpia do škôl len žiaci prvých a druhých tried základných škôl, otvorené zostanú tiež materské a špeciálne školy. Zvyšok žiakov sa bude učiť opäť dištančne.

Opatrenia štvrtého stupňa PES budú naďalej platiť do 26. decembra. Na Štedrý deň môžu byť služby a maloobchod otvorené do 12.00 h. Systém je nastavený tak, aby sa veriacim umožnila účasť na polnočnej omši.

Na margo očkovania Blatný uviedol, že je vytvorený zoznam ľudí, ktorí vakcínu dostanú ako prví. Pôjde o dôchodcov, ktorí sú hospitalizovaní alebo v inej ústavnej starostlivosti, a o zdravotníckych pracovníkov.