Analytici si posvietili na výdavky rezortu vnútra: Ušetriť by mohol až 147 miliónov eur

Ministerstvo vnútra (MV) SR by mohlo prijatím úsporných opatrení ušetriť 63 až 147 miliónov eur.

Vyplýva to z revízie výdavkov, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Hodnotenie sa vzťahuje najmä na minulé volebné obdobie.

Lepšie výsledky a úsporu by mohol priniesť personálny audit v polícii. SR má podľa analytikov v prepočte na obyvateľov vyšší počet policajtov, ako je priemer v ostatných krajinách Vyšehradskej štvorky. "Vyšší počet policajtov môže byť zapríčinený neefektívnym fungovaním polície, ako aj tým, že pod slovenskú políciu môže spadať aj civilná agenda v zahraničí vykonávaná civilnými zamestnancami a nie policajtmi," načrtli. Navrhujú analýzu fungovania polície a prijatie novej policajnej stratégie.

Zaviesť by sa mohol tiež komplexný systém hodnotenia polície na základe rozšírených kritérií, ktoré lepšie zohľadnia očakávania verejnosti od polície, jej práce a úlohy v demokratickej spoločnosti.

Ministerstvo by mohlo ušetriť tiež na poradenských službách. V rokoch 2015 až 2019 za ne zaplatilo 25 miliónov eur. Vykonávať by ich mohlo interne. "Dobudovanie analytickej kapacity umožní okrem úspory aj zachytávanie know-how," dodali analytici. V prípade externého obstarávania by malo podľa nich MV SR zverejňovať výstupy konzultantov. Rezort by mal tiež lepšie manažovať nákup tovarov a energií.

Revízia tiež upozornila, že ministerstvu chýba dlhodobý investičný plán. V novom rozpočte by sa mali zohľadniť očakávané IT úspory aj uvoľnenie kapacít zamestnancov po zavedení nových projektov. "Úsporu z efektívnejšej prevádzky vládneho cloudu na strane MV SR (nákup a prevádzka infraštruktúry) a v rozpočtoch rezortov (efektívnejšia centrálna prevádzka systémov) je možné dosiahnuť zmenou prevádzkového modelu," píše sa v revízii.

S cieľom zefektívnenia výdavkov a skvalitnenia služieb by sa mala prehodnotiť aj reforma ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvorená verejná správa). Podľa analýzy zlepšila služby občanom vďaka spojeniu viacerých okresných úradov na jedno spoločné miesto - klientske centrum. "Finančné prínosy sú však nejasné," podotkli analytici.

Ako poznamenali autori revízie, opatrenia vychádzajú najmä z verejne dostupných dát. V prípade aktívnejšej spolupráce a poskytnutia dát zo strany ministerstva by mohli pripraviť aj detailnejšiu analýzu a konkrétnejšie opatrenia.

Revízia výdavkov je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze, v rámci ktorého reformuje pravidlá, nastavuje procesy a posilňuje inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Prehodnocuje väčšinu verejných výdavkov počas volebného obdobia.