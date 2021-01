Peter Marcin zhodnotil rok, aký sme ešte nezažili: V 2021 si želá dve veci

Seriáloví Susedia si vraj predsavzatia do nového roku nikdy nedávajú, vraj by mali problém s ich plnením. Želajú si len, aby sa už život všetkých ľudí vrátil do starých dobrých koľají.

Prezradili nám tiež, čo im neľahký rok 2020 dal a čo, naopak, vzal. 1. Aký bol pre vás rok 2020? Čo vám dal a čo, naopak, zobral? 2. Dávate si novoročné predsavzatia? Ako je to s ich plnením? 3. Čo si najviac želáte v roku 2021? Fotogaléria 5 fotiek v galérii Peter Marcin (54) 1. Chvalabohu, mohol som pracovať, aj keď obmedzene. Museli sme napríklad trikrát zrušiť šnúru predstavení po Slovensku. Susedov sme nakrúcali s prestávkami, niečo bolo hotové na jar, ale nevysielalo sa to, a veľkonočná časť išla v televízii v novembri. To som sa teda poriadne pobavil. 2. Predsavzatia si nedávam. Dávam si ich hocikedy, väčšinou, keď sa nudím. Napríklad, že sa budem učiť angličtinu. Aj som sa začal, ale chvalabohu som mal prácu a výhovorku, že som unavený a podobne, tak som to učenie zasa odložil. (smiech) 3.Tak ako asi všetci, nech sa už táto doba COVID-ová skončí. Opäť sa potvrdilo, že zdravie je to najdôležitejšie. A okrem toho si želám priazeň fanúšikov, je pre mňa dôležitá, inak by som svoju prácu, ktorú milujem, nemohol robiť. A to by ohrozovalo moje zdravie, minimálne duševné.