Z chlapca († 13) s COVID-19 vystrekla krv po miestnosti: Jeho posledné slová vami otrasú

Iba 13-ročný chlapec sa nakazil zákerným koronavírusom, ktorý sa nám vkradol do životov. Peyton zvádzal s vírusom veľmi ťažký boj, ktorý po šiestich dňoch prehral. Detaily sú hrozivé.

Ako uvádza portál The Sun, Peyton Baumgarth zo St. Louis v americkom štáte Missouri a jeho mama Stephanie Franek (44) boli pozitívne testovaní na COVID-19. Ochorenie u 13-ročného chlapca postupovalo veľmi rýchlo. Už po štyroch dňoch si jeho mama všimla, že Peyton nevládze rozprávať a končeky prstov mu zmodreli. „Kamarát, myslím, že musíme ísť do nemocnice,“ povedala Stephanie.

Hladina kyslíka v jeho krvi bola len 44 percent, pričom hodnota u zdravého človeka by sa mala pohybovať medzi 95 až 100 percentami. Chlapec potreboval pľúcny ventilátor. Jeho stav sa ale náhle zhoršil 31. októbra. „Mal veľké záchvaty kašľa a v podstate začal krvácať do hrudníka,“ vysvetlila jeho mama, ktorá pracuje ako zdravotná sestra.

Keď sa lekári zúfalo snažili vymeniť trubičky v Peytonovom krku, krv, ktorá sa mu nazhromaždila v hrudníku, vystrekla na steny. Napriek tomu, že lekár bol celý od krvi, pokračoval v práci. Traumatizovaná zdravotná sestra a mama Stephanie v šoku sledovala, ako desať zdravotných sestier a štyria lekári bojovali hodinu a 15 minút o život jej syna.

Podľa slov matky Stephanie jej v posledných chvíľach života Peyton povedal: „Mami, zomieram“. „Nie, nezomrieš. Budeš v poriadku,“ odpovedala mu v ťažkej chvíli mama. „Povedal mi, že ma ľúbi, a to boli posledné slová, ktoré som od neho počula,“ zverila sa zronená mama Stephanie.

Peyton mal iba 13 rokov a okrem problémov so štítnou žľazou a astmou, netrpel žiadnym iným ochorením. Stephanie by nikdy nenapadlo, že si svojho syna z nemocnice už neodvezie. „Bol to ten najmilší chlapec a všetkých rozosmieval. Za svojich 13 rokov života si získal viac priateľov, ako by si niekto získal, keby sa dožil 85 rokov. Nikdy som si nemyslela, že sa to stane. Bola som v šoku. Nedokážem opísať tú náhlu zničujúcu stratu,“ znejú slová matky, ktorá prišla o syna kvôli COVID-19.

Stephanie sa rozhodla zakrvavenú nemocničnú miestnosť odfotiť a zverejniť ju na internete, aby si ľudia začali uvedomovať vážnosť koronavírusu. Rodina dostala ďalšiu ranu po tom, ako jej sestra Cyndi Crawford († 57) zomrela 5 týždňov po Peytonovej smrti. Cyndi rovnako podľahla zákernému koronavírusu a poslednýkrát vydýchla v na jednotke intenzívnej starostlivosti.