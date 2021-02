"Moderovanie akejkoľvek relácie je pre mňa veľká neznáma a obdivujem všetkých, ktorí to vedia robiť s ľahkosťou. Spomínam si na moju prvú reláciu a môžem povedať, že som potil krv, a následne som si povedal, že toto nie je nič pre mňa," povedal Marián Miezga, ktorý si dnes nakrúcanie relácie Záhady tela doslova užíva.Vždy sa teší na svojich hostí, na nové témy a atmosféru, ktorá vznikne v štúdiu. Ono sa to vraj potom už točí samo... Nás ale zaujímalo, kto z účinkujúcich ho svojimi "záhadami tela" najviac odrovnal, čo sa v relácii podučil a dozvedeli sme sa aj to, čo spôsobilo jeho vážnejší úraz.