Vianoce v DSS v Pezinku, kde zabíjal koronavírus: Riaditeľka Názlerová sa postarala o dojímavé chvíle

Budú oslavovať. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (DSS) v Pezinku sa smutne preslávilo, keď sa tam počas prvej vlny pandémie koronavírusu nakazilo a následne prišlo o život veľa klientov.

Situácia sa tam však výrazne zlepšila od nástupu známej televíznej tváre - Renáty Názlerovej (52). V tomto DSS pre klientov na Štedrý deň pripravujú chutné jedlo a krásne darčeky a milé vinše. Seniori sa odvďačili rovnakou kartou a napísali 60 listov.

Po tom, čo sa Renáta Názlerová posadila na riaditeľskú stoličku a zobrala veci do vlastných rúk, sa rozhodla presadiť myšlienku, aby klientom DSS v Pezinku spravili napriek pandémii krásne Vianoce. „Je to taká milá reakcia na fakt, že naši klienti musia u nás zostať zatvorení. Povedala som si, že nejaké Vianoce predsa musia mať,“ prezradila s tým, že im pripravili aj malé vianočné stánky v súlade s prísnymi preventívnymi opatreniami.

Seniori si tak v stánkoch mohli nájsť kapustnicu, cigánsku či slabšie varené vínko. V zariadení zároveň vrcholia aj prípravy na Štedrý deň. Každý klient dostane dva balíčky. „Jeden v rámci projektu ,koľko vecí sa zmestí do krabice‘, ten sme dostali od mesta. Druhý darček sme pripravili my a bude obsahovať veci, ktoré klient nemá. Zahrňuje to oblečenie i drogériu, ale aj knihy či iné pozornosti,“ odhalila.

Vianočná pošta

Klientov náramne potešili aj vianočné pozdravy od školákov aj od sociálnych pracovníkov. „Sú urobené adresne,“ prezradila riaditeľka Názlerová s tým, že si klienti listami môžu vyzdobiť izby. Seniori sa však nenechali zahanbiť a sami napísali množstvo listov. Adresovali ich sociálnym pracovníkom, ktorí sa o nich denne s láskou starajú. „Zamestnanci tiež potrebujú počuť slová ocenenia,“ doplnila Názlerová s tým, že pracovníkom v nich najčastejšie ďakujú za úsmev!

Zariadenie má 67 zamestnancov a takýto list dostalo 60. Medzi nimi aj Lidka (36), ktorá sa stará o Milana (60). „Si krásna, Liduška. Si správne dievča a prajem ti, aby si prežila požehnané Vianoce. Vždy, keď ťa zbadám, mám lepšiu náladu. Občas ma spéruješ, keď je to nutné. Si pre mňa oporou. Krásne Vianoce,“ venoval krásne prianie Milan, ktorý v rovnaký deň, ako zalepil obálku, oslávil okrúhle narodeniny.