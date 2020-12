Sám doma po 30 rokoch: Čo sa stalo s hercami z vianočnej klasiky a ako dnes vyzerajú?

Vianoce bez Kevina? Neexistuje! Či sme deti, či už dospelí, vždy nás milo zahrejú spomienky na šibalstvá malého blondiaka.

Kultový film Sám doma sa už stal neodmysliteľnou súčasťou každých našich Vianoc. Tento rok je obzvlášť výnimočným. Na televíznych obrazovkách sa smejeme na Kevinovej diabolskej obrane proti Mokrým banditom už dlhých 30 rokov. Za ten čas sme sa už v živote pohli ďalej a svoju mladosť si pripomíname prostredníctvom filmu. Kam sa však podeli oni?

Kevin McCallister - Macaulay Culkin (40)

Jeho dospievanie poznačili časté drogové škandály. A hoci dnes ešte stále holduje cigaretám a alkoholu, drogám sa už vyhýba. Od roku 2017 je šťastne vo vzťahu s herečkou Brendou Song (32). S ňou si spolu minulý rok zahrali v komédii Changeland. V tom istom roku si v reklame pre Google Assistant zopakoval legendárneho Kevina a údajne si v mini úlohe zahrá aj v Disney+ remaku Sám doma.

Mama Kate McCallister - Catherine O‘Hara (66)

Herečka bola úspešná už pred vianočnou hitovkou, no práve jej výkrik „Kevin!“ sa divákom vryl do pamäti najviac. Odvtedy sa objavila vo viacerých filmových projektoch, no veľký úspech žne za roky 2015 až 2020, keď hviezdila v komediálnom seriáli Schitt‘s Creek. Po boku svojho dobrého priateľa Eugene Levyho (74), známeho z filmu Prci, prci, prcičky, si zahrala jeho manželku.

Otec Peter McCallister - John Heard († 71)

Ďalšieho okrúhleho výročia filmu sa Kevinov otec nestihol dožiť. Vytrvalo pracoval až do svojej smrti v júli roku 2017, keď podľahol infarktu. Vo svojich posledných rokoch účinkoval najmä v seriáloch ako Útek z väzenia či Sopranovci.

Zlodej Harry Lime - Joe Pesci (77)

Herec nebol nadšený úlohou v komediálnom filme, keďže dovtedy bol zvyknutý iba na drsných, nadávajúcich mafiánov. Napriek tomu sa úlohy zhostil bravúrne a svojím výkonom divákom doslova učaroval. Po roku 1999 sa rozhodol sústrediť najmä na svoju hudobnú kariéru. K herectvu sa napokon vrátil minulý rok v životopisnej dráme Ír, ktorá mu vyniesla nomináciu na Oscara.

Zlodej Marv Merchants - Daniel Stern (63)

Úlohu mierne prihlúpleho zlodeja Marva možno považovať za jeho najznámejší počin. Minulý rok si strihol rolu vo filme James vs. jeho budúce ja. Aktuálne hviezdi v komediálnom seriáli Shrill, v ktorom hrá otca hlavnej protagonistky Aidy Bryant.

Brat Buzz McCallister - Devin Ratray (43)

Mal iba 13 rokov, keď večne šikanoval svojho filmového brata. V dospelosti stvárnil menšie postavy v seriáloch Zákon a poriadok: Útvar pre zvláštne obete a Lovci duchov. Momentálne spieva a hrá na gitaru v kapele Little Bill and the Beckleys.

Bratranec Fuller McCallister - Kieran Culkin (38)

Na rozdiel od svojho staršieho brata sa Kieran herectvu venuje bez prestávky po celý život. V roku 2002 získal hlavnú úlohu vo filme Igby. Ďalšie úspechy si pripísal za filmy Mládeži neprístupné či Scott Pilgrim proti zvyšku sveta. Aktuálne hviezdi v úspešnom seriáli z dielne HBO Boj o moc.

Strýko Frank - Gerry Bamman (79)

Na strýka držgroša nemožno zabudnúť. Hoci sa odvtedy ukázal ešte v menších seriálových a filmových úlohách, večný frfľoš Frank mu prischol už navždy. Naposledy sa pred kameru postavil pred piatimi rokmi v krimi seriáli Stúpenci.