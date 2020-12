Koronavírus majú štyria ministri: Remišovej chorobu znáša najťažšie manžel

Najskôr mal minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (65) pokojný priebeh, ale koronavírus nabral na obrátkach a komplikácie si vyžiadali jeho hospitalizáciu na nemocničnom lôžku.

Jeho stav je však podľa lekárov stabilizovaný. COVID sa navyše naďalej šíri v okruhu najvplyvnejších politikov. K pätici infikovaných členov vlády - premiérovi Igorovi Matovičovi (47), vicepremiérovi Štefanovi Holému (42) a ministrom Veronike Remišovej (44) i Jaroslavovi Naďovi (39), Jánovi Mičovskému (65) - sa v utorok pridal aj šéf rezortu financií Eduard Heger (44).

Koronavírus Mičovskému potvrdil PCR test ešte minulú nedeľu, a preto od pondelka začal úradovať z domu. Spočiatku nemal napriek vyššiemu veku žiadne vážnejšie príznaky. „U mňa je to ako taká slabšia chrípka, k tomu by sa to dalo prirovnať. Nemám žiadne príznaky, cítim sa relatívne dobre,“ povedal v pondelok Mičovský, ktorému by sotva napadlo, ako sa veci o pár dni zvrtnú.

O týždeň neskôr už príznaky nielenže cítil, ale donútili ho vyhľadať lekársku pomoc. Ministra v utorok hospitalizovali v nemocnici. „Leží na infekčnom oddelení. Nie je pripojený na pľúcnu ventiláciu, dýcha sám, komunikuje,“ uviedla hovorkyňa Anežka Šrojta Hrdá s tým, že jeho stav je stabilizovaný. „Po neutíchajúcom kašli a neustálych teplotách som sa zveril do rúk odborníkov. Za ich obetavú starostlivosť im veľmi pekne ďakujem,“ vyjadril sa sám Mičovský.

Do klubu COVID-pozitívnych sa v utorok pridal ďalší minister. Šiestym práceneschopným kvôli vírusu sa stal minister financií Eduard Heger. „Žiaľ, korona si našla aj mňa. Nemám žiadne príznaky a necítim sa ani chorý,“ upresnil formu svojich pracovných aktivít Heger.

Od piatka je vo vlastnom príbytku uväznená aj ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej sa zhoršil kašeľ, ale ďalšie zmeny na sebe nepozoruje. „Stále musím byť zavretá v izbe, najhoršie znáša moju chorobu manžel, pretože sa musia s deťmi postarať o všetko sami. Dnes to boli medovníky, zajtra veľké upratovanie,“ uviedla nás aj do rodinných reálií v utorok Remišová.