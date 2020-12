Nosí Ježiško rúško? 10 otázok, ktorými vás môžu deti zaskočiť a ako na ne odpovedať

Tohto roku je väčšina našich problémov nová, život ako ho poznáme v podstate prestal existovať.

Jedna z vecí, ktoré ostali po starom, je roky starý problém, ktorý pred Vianocami riešia snáď všetci rodičia malých detí – živiť, alebo neživiť vieru v Ježiška? Ako odpovedať na otázky, ktoré sú čím ďalej tým premyslenejšie? Vaše dieťa kladie zákerné otázky a odpovede chce hneď. Ako sa vykrútiť?

Hoci nie všetci majú rovnaký názor, väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že je dobré vytvárať deťom kult imaginárneho Ježiška, ktorý nám nosí pod stromček darčeky. V dnešnej materialistickej dobe, keď sa rozprávky vytrácajú z našich životov, je to jedna z mála vecí, kde detská fantázia môže pracovať na plné obrátky.

Je to niečo nadprirodzené, tajuplné, nemateriálne, niečo mimo nášho každodenného života. A to deti určite potrebujú. „Všetci chceme veriť. Je to také magické, krásne. Nechajme im to,“ hovorí Gabriela Herényiová, detská psychologička. Zvláštny význam má viera v Ježiška pre kresťanov - Vianoce sú totiž oslavou narodenia Božieho syna.

A ako vybŕdnuť z ošemetných otázok?

„Nosí Ježiško rúško?“

Samozrejme! Nechce nás predsa nakaziť, ani my jeho. Teraz je trochu zvláštna doba, ale to prejde. A zase bude všetko po starom.





„Kde je Ježiško v lete?“

Ježiško býva v nebíčku a odtiaľ celý rok pozoruje deti. Samozrejme, má aj pomocníkov. Malí anjelici dávajú spolu pozor na všetky deti a začujú aj to najtichšie prianie.





„Kto je ten bradatý ujo v červenom kabáte, keď darčeky nosí Ježiško?“

Najlepšou odpoveďou je vysvetlenie, že v rôznych kútoch sveta nosia darčeky rôzne postavy a dokonca aj v rôzne dni. Nevyvoláte tým v detskom kolektíve hádku o prípadnej neexistencii tej-ktorej postavy.





„Odkiaľ má Ježiško dosť peňazí na toľko darčekov?“

Darčeky mu celý rok pomáhajú vyrábať anjelici, alebo škriatkovia. Pre staršie deti majte verziu, že Ježiško občas nakupuje aj v obchodoch, ale neplatí takými peniazmi, ako máme my na Zemi. Platí šťastím, láskou a dobrom.





„Prečo nám Ježiško nosí darčeky?“

Táto téma je vhodnou situáciou na vyrozprávanie príbehu o Ježišovom narodení. Tomu priniesli dary Traja králi a odvtedy dostávame vždy na jeho narodeniny darčeky, aby nás odmenil za to, že sme boli celý rok dobrí.





„Kamaráti hovorili, že Ježiško neexistuje a darčeky dávajú rodičia. Ako to naozaj je?“

Ak cítite, že dieťa ešte chce veriť, neustupujte. Povedzte, že k priateľom možno Ježiško nechodí, asi sa tak dohodli, ale k vám jednoznačne nosí darčeky on. Staršiemu priznajte pravdu a vysvetlite.





„Pod stromček si želám veľa vecí, ako sa to dozvie?“

Nepočuli ste ešte o vianočnej pošte? Môžete si byť istí, že sa každé vaše želanie dostane do správnych uší. Keď deti napíšu zoznam vianočných darčekov, rodičia ho nenechajú len visieť na chladničke. Jeho kópiu pošlú vianočnou poštou priamo do neba. Ani kamery neslúžia len na to, aby mali hore prehľad o tom, kto a ako poslúcha. Zaznamenávajú aj tie najtichšie prosby a želania, dokonca aj tie, ktoré sa deťom prisnijú.